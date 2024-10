PANČEVCI NA TURNEJI U HRVATSKOJ Višestruko nagrađivana predstava Čarobnjak iz Oza slavi punoletsvo

Srpsko narodno veće organizuje mini-turneju pozorišne predstave „Čarobnjak iz Oza” dečje pozorišne scene „Pođi tuda” Kulturnog centra Pančeva, koja će se održati od 12. do 14. oktobra u Hrvatskoj.

U sklopu realizacije ,,Programa plus” i obeležavanja Dečije nedelje, Odeljenje za obrazovanje Srpskog narodnog veća turneju započinje 12. oktobra u Domu kulture „Petar Svačić” u Vojniću, predstava svoj put nastavlja 13. oktobra u pozorištu u Bjelovaru, a završava 14. oktobra u Kulturnom centru u Osijeku.

Ova višestruko nagrađivana predstava, koja ove godine slavi svoj 18. rođendan, deo je programa obeležavanja Dečje nedelje i Programa plus SNV-a. Predstava će okupiti nastavnike i učenike koji pohađaju nastavu po modelu C, kao i polaznike Programa plus, a ulaz je besplatan za svu zainteresovanu decu.

Režiser predstave je Nenad Gvozdenović, a ulogu devojčice Doroti i njenog psa Tota, koji se nađu u čudesnoj zemlji Oz, oživljavaju Marina Vodeničar, Jovan Popović, Ksenija Perduh, Miroslav Žužić, Branislav Radovanović i Alisa Lacko.

Povodom ovog značajnog jubileja, 18. rođendana predstave “Čarobnjak iz Oza”, 23. novembra biće organizovana i velika proslava u Kulturnom centru Pančeva, gde će se okupiti svi gosti i saradnici koji su radili na prvoj predstavi.

(Pančevac/KCP)

