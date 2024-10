JAK POTRES U SRBIJI Zemljotres pogodio Kruševac, osetio se i u Kragujevcu

Jak zemljotres jačine 3,9 Rihtera pogodio je danas Kruševac.

Kako se navodi na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda, potres je zabeležen u 13.38 časova, na dubini od 5 kilometara.

Prema prvim informacijama, potres se osetio i u Kragujevcu.

🔔#Earthquake (#земљотрес) M3.9 occurred 30 km SE of #Ćuprija (#Serbia) 3 min ago (local time 15:38:22). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/1qVECqE1ty

🖥https://t.co/HWWf7f1KCK pic.twitter.com/patQuWKisQ

— EMSC (@LastQuake) October 9, 2024