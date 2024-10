JABUKA: Vinarija „Filipoviski“ imala solidnu berbu grožđa u skladu sa vremenskim prilikama

I jedan od viđenijih vinogradara i vinara u okolini Nenad Filipovski iz Jabuke, kaže da, kada sve sumira, ipak nije nezadovoljan preuranjenom berbom.

– Sezona je bila teža zbog suše, a u početku je bilo problema i zbog prolećnih mrazeva, što se malo odrazilo na prinose. Poslednje kiše su pale sredinom jula, do kada smo se intenzivnije borili protiv plamenjače, truleži i pepelnice. Koristili smo tri, čak i četiri preparata, kojima smo biljke tretirali kontaktno, odnosno direktno, kao i sistematično, tako što biljka sama usvaja određeni sadržaj preko sistema za navodnjavanje. Sve u svemu, nije bilo potrebe za dužom zaštitom, a najvažnije je bilo ono što je urađeno na početku, od kraja aprila do sredine jula – navodi vlasnik vinarije „Filipovski“.

On naglašava da je suša umanjila prinos, ali da je kvalitet vrhunski.

– U našem vinogradu od belih sorti smo brali tamjaniku i šardone i oko 20. avgusta, što ne pamtim, jer smo ih ranije skidali sredinom septembra. Gledali smo da ima 21-22 odsto šećera, jer ne valja da bude prezrelo zato što tada nema dovoljno kiseline. Naravno, i crvene sorte su poranile, pa smo merlo brali oko 1. septembra, a kaberne oko 10. septembra. Suma sumarum, u vinogradu veličine hektar i 20 ari ubrali smo osam tona grožđa, koje ima manje soka, a više suve materije. Što se tiče daljeg procesa, belo grožđe je završilo fermentaciju i već smo ga otakali, a crveno je u fazi vrenja. Inače, kod belih sorti je potrebno tri kilograma grožđa za litar vina, dok je kod crvenih to malo manje. Nastojim da pravim vino samo od produkata svog vinograda, a po potrebi i dokupim, ali isključivo od proverenih proizvođača. Cene su, na veće količine, od 90 do 150 dinara. Kada je reč o našoj, jabučkoj zemlji, radili smo analizu i ona ima sve što treba kako bi se grožđe dobro razvijalo – od minerala do humusa. To je i logično jer ako loza uspeva u kamenu, zašto ne bi na plodnoj banatskoj zemlji – navodi ovaj Jabučanin.

(Pančevac/J. Filipović)

