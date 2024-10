FLORIDA: Najmanje 16 osoba poginulo u uraganu „Milton“

TALAHASI, Florida – Najmanje 16 osoba poginulo je u uraganu „Milton“ na Floridi, potvrdili su zvaničnici za Si-Bi-Es (CBS).

„Milton“ je u četvrtak ostavio više od 2,6 miliona potrošača bez struje.

Obim štete se još procenjuje, a uragan je doneo poplave.

Uragan „Milton“ pogodio je veći deo Floride, a već su raspoređene hiljade jedinica Nacionalne garde, kojima pomažu jedinice iz drugih američkih država, a, između ostalog, treba da obezbede da 50.000 elektromontera ponovo osposobe elektromrežu širom Floride.

Delovi Floride još se oporavljaju od uragana „Helena“ koji je pre dve sedmice pogodio region Zaliva Tampa i region Big Bend na severu države.

