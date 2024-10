Svečani prijem za porodice sa trojkama

U Zelenom salonu zgrade Gradske uprave danas su se tradicionalno družili predstavnici Grada i članovi šest pančevačkih porodica s trojkama u okviru obeležavanja Dečje nedelje pod sloganom „Ja sam dete imam plan: tolerancija i ljubav za svaki dan!”.

Sanja Patalov Stojadinović, članica Gradskog veća zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, ugostila je klinceze, klince i njihove roditelje i u razgovoru s njima čula u koje škole deca idu, šta treniraju i kakva su im interesovanja.

Porodice Arambašić, Jezdimirović, Žarkov, Vasović, Radošević i Lazarević su porodice sa troje dece koje ostvaruju pravo u okviru pančevačkih pronatalitetnih mera.

Sanja Patalov Stojadinović je obraćajući se medijima rekla:

– Jedna od pronatalitetnih mera koja se sprovodi u Pančevu, a propisana je Odlukom o finansijskoj pomoći porodici sa decom na teritoriji Grada Pančeva, jeste i pravo na jednokratnu novčanu pomoć majkama. Ovo pravo ostvaruju majke nakon rođenja trojki ili četvorki, za kupovinu pribora za decu, obaveznog predškolskog pripremnog programa, ali i udžbenika i školskog pribora do kraja srednjoškolskog obrazovanja, odnosno do 19. godine života. Takođe, ostvaruju pravo i na jednokratnu pomoć za svako dete ponaosob, koja se isplaćuje jednom tokom kalendarske godine u visini dvostrukog iznosa prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom ostvarenom u Gradu, u mesecu koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata, do detetovog punoletstva.

U 2024. godini za ovu namenu su iz budžeta Grada Pančeva isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od više od 3,5 miliona dinara, odnosno svakoj od porodica isplaćeno je 590.000 dinara u vidu jednokratne novčane pomoći majkama, konkretno za svako dete namenjen je novac u iznosu od oko 200.000 dinara. Kako se na prijemu još moglo čuti, Grad Pančevo prepoznaje izazove sa kojima se susreću roditelji trojki i nastaviće da sprovodi mere koje imaju za cilj finansijsku podršku sugrađankama i sugrađanima i obezbeđivanje jednakih šansi za razvijanje potencijala svakog deteta.

Jedan od otaca pančevačkih trojki Dejan Žarkov kaže da njegovoj porodici pomoć i briga gradonačelnika, Sanje Patalov Stojadinović i cele Gradske uprave mnogo znači.

Objašnjava:

– U isto vreme odgajati troje dece je prilično teško danas. Moja deca – Vukašin, Nikola i Mihajlo – imaju deset godina, u januaru pune 11. Grad se postarao da se stvori, da tako kažem, simbioza između gradskih struktura i porodica s više dece, što funkcioniše savršeno. Iznos koji dobijamo pred kraj godine veoma nam je važan, jer uz pomoć tog novca početak sledeće godine dočekujemo spokojni. Uz to, sportske aktivnosti u klubovima koje finansira Grad za našu decu su besplatne, što nije svuda običaj u Srbiji. Takođe, pomoć imamo i u besplatnim udžbenicima. Ovom prilikom bih zahvalio Gradskoj upravi što moja deca, što naša deca imaju lepo detinjstvo.

Druženje je nastavljeno uz kolače i sokiće, a na kraju su se, za uspomenu, svi zajedno fotografisali.

(Pančevac / S. Trajković)

KO NIJE BIO MNOGO JE PROPUSTIO Dečja nedelja u Jabuci obeležena bogatim programom na veliko zadovoljstvo najmlađih

DEČJA NEDELJA U DOLOVU: Predškolci zajedno sa svojim roditeljima i vaspitačima oslikali prostor ispred zabavišta VIDEO