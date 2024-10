ČEŠKI NAVIJAČI UVEK UZ SRBE: Česi skandirali Albancima „KOSOVO JE SRBIJA“! Haos na stadionu, izbila tuča!

Na meču Češke i Albanije došlo je do sukoba na tribinama, a domaći navijači doneli su i zastave „Nema predaje“ i skandirali su „Kosovo je Srbija“.

Nije ovo ništa novo od čeških navijača, dobro znamo da su uvek pružali podršku Srbiji i srpskim klubovima u neravnopravnoj borbi za iskazivanje stava o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova, pa su slični transparenti često na mečevima njihovih klubova. Ovoga puta banere podrške doneli su i na meč reprezentacije, a nije poznato da li su redari pre početka utakmice tražili da se zastave uklone.

Takođe, navijači Češke razvili su i transparent na kome je prvi predsednik Čehoslovačke Tomaš Masarik, a uz njega su bile napisane i čuvene reči po kojima ga najviše pamte: „Čovek bez nacije je ništa“, stajalo je na baneru koji su ultrasi pokazali na početku utakmice.

Češka je inače pobedila Albaniju 2:0 golovima dvostrukog strelca Tomaša Horija u 3. i 63. minutu.

Fights breaking out at the Czechia Albania match between fans on both sides- Czech ultras yelling ‘Kosovo is Serbia.’

Not a good sight… pic.twitter.com/pwzTmyXshq

