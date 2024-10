KULTURNI CENTAR PANČEVO: Pijanista Šai Maestro i vokalistkinja Robin Mekel otvaraju 27. Pančevački Jazz Festival

Šai Maestro, istaknuti izraelski pijanista i kompozitor, otvoriće 27. Pančevački Jazz Festival, koncertom u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, u petak u 20 sati, a posle njega od 21.30 sati na programu je koncert ugledne džez vokalistkinje Robin Mekel: „Impressions of Ella” (SAD/Francuska).

Pijanista i kompozitor Šaj Maestro (1987) učio je klasični klavir od pete godine, a za džez se zainteresovao nekoliko godina kasnije čuvši Oskara Pitersona i Kita Džereta. Pohađao je prestižnu školu za izvođačke umetnosti Telma Jelin u Givatajimu, dva puta osvajajući nagrade na državnim takmičenjima. Ubrzo se obreo u triju kontrabasiste Avišaja Koena, stekavši izuzetnu pažnju džez zajednice sredinom dvehiljaditih godina. Posle pet godina rada u ovom sastavu, četiri snimljena albuma i nekoliko svetskih turneja, Maestro se preselio u Bruklin (Njujork), gde je 2011. godine započeo solo karijeru i snimio prvi album kao lider.

U formatu trija predstavio je autorski spoj savremenog džeza i izraelske muzičke tradicije, po ugledu na koncept Koenovog trija, kombinujući lirske boje i egzotičnu istočnu poliritmiju. Posle četiri albuma objavljenih za različite produkcije iz Evrope i SAD, zapao je za uho legendarnom producentu Manfredu Ajheru, te 2018. snimio prvi album The Dream Thief za minhensku produkciju ECM u formatu trija, a početkom 2021. i novo ostvarenje Human za istog izdavača, ovog puta u kvartetu sa trubom. Osim u malim sastavima, Maestro piše i aranžira muziku za velike džez orkestre (letos je nastupao sa amsterdamskim Jazz Orchestra of the Concertgebouw) i simfonijske orkestre (Orquestra de Câmara Portuguesa, Tokyo Philharmonic Orchestra), a i drži solo resitale, poput nastupa predviđenog za Pančevački džez festival. Takođe piše i muziku za filmove, kao i za pop i elektronske izvođače.

Nakon Šai Maestra, u istom prostoru od 21.30 sati na programu je koncert ugledne džez vokalistkinje Robin Mekel: „Impressions of Ella” (SAD/Francuska).

Vokalistkinja i kompozitorka Robin Mekel (Ročester, 1976) u svom izrazu vešto ukršta džez, soul, pop, gospel, bluz i tzv. američku pesmaricu. Među njenim ranim uticajima bile su Areta Frenklin, Tina Tarner i Dženis Džoplin, da bi se, kada ju je džez više zainteresovao, prirodno okrenula Eli Ficdžerald. Diskografski je debitovala 2006. godine albumom Introducing Robin McKelle, sa standardnim džez repertoarom u pratnji velikog orkestra. Album The Looking Glass (2016) prvo je ostvarenje sa isključivo njenim pesmama, a na Melodic Canvas (2018) prvi put se bavi težim temama – politikom, verom i društvenim problemima.