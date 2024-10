REŠAVAJU SE SVI PROBLEMI ARANĐELOVCA: Evo kada kreće izgradnja auto-puta Vožd Karađorđe

Krenuće se sa izgradnjom deonice od Čibutkovice do Miloša Velikog, što je 46 kilometara do Aranđelovca, kao i 36,5 kilometara od Malog Požarevca.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će se idućeg leta krenuti u izgradnju auto-puta „Vožd Karađorđe“.

„Sada završavamo lokacijske uslove, uskoro ćemo građevinske dozvole. Nadam se da tokom leta sledeće godina, ako sve završimo, možemo da krenemo u izgradnju auto-puta“, rekao je Vučić na svečanosti povodom otvaranja novog proizvodnog pogona kompanije „Knjaz Miloš“ u Aranđelovcu.

On je dodao da će se krenuti sa izgradnjom deonice od Čibutkovice do Miloša Velikog, što je 46 kilometara do Aranđelovca, kao i 36,5 kilometara od Malog Požarevca.

„To je ukupno oko 82,5 kilometra“, rekao je Vučić.

Ocenio je da će time biti rešeni gotovo svi problemi Aranđelovca.

Prema njegovim rečima, izgradnjom tog auto-puta broj noćenja u Aranđelovcu povećaće sa sa trenutnih 150.000 na milion.

(Una.rs)