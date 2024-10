CRVENI KRST SRBIJE: Trećina korisnika na narodnom kazanu mlađa od 18 godina

Međunarodni dan siromaštva obeležava se 17. oktobra ne bi li se podigla svest o ovom problemu koji pogađa ljude širom sveta uprkos razvoju društva i tehnologije. Značajnu podršku siromašnima pruža program Narodne kuhinje Crvenog krsta.

Narodna kuhinja u Kruševcu funkcioniše bez prekida od 2002. godine. Besplatni obroci dele se na četiri punkta u gradu, a broj korisnika je ove godine veći za pedeset.

Za većinu ljudi bez ikakvih ili sa minimalnim primanjima, bolesne , decu , obrok koji dobijaju u podne je jedini tokom dana. Mali broj njih sebi može da priušti još nešto od hrane.

“Kad sam prvi put primila po pola hleba, odem kući sve plakajući ja to pojedemo do kuće, a šta ću večeras ,a šta ujutro, lekove pijem.Meni znači I taj hleb, ja ne nosim ništa, poneću sutra biće pasulj”.Primam 8 600 ali izašla sam na više, ali ne može da mi stigne, izašla sam na 11 hiljada, ali ne može da mi stigne kad plaćam sve, da hoće da me oslobode da ne plaćam lekove“, kaže korisnica Stana Ilić.

“Sam sa sinom živim nema ko da sprema jedino ova hrana, ali super je hrana. Ja primam penziju. Mala penzija 25 hiljada, plati struju, plati vodu, sve komunalije nema, šta da radiš mora se.“, objašnjava korisnik Slaviša Dekić.

Hrana za 700 korisnika priprema se u kuhinji Pionir i deli šest dana u nedelji.

“Ove godine od aprila meseca sredstvima koja se izdvajaju iz budžeta broj korisnika je povećan za 50 tako da više nema liste čekanja. Sporadično se javljaju donator koji su dragoceni i uvek dobrodošli. To su pravna i fizička lica koja svoje donacije koje daju robne ili novčane donacije I vrednosti tih donacija su raznolike. Neke su i preko sto hiljada dinara, ali smo eto u ovoj godini imali i ženu koja je donela hiljadu dinara sa obrazloženjem da više nema od toga i to je jedan human gest. Te donacije omogućavaju da se pored redovnih kuvanih obroka , obroci dodatnim namirnicama obogate“, naglašava Emina Todorović, sekretarka Crvenog krsta Kruševac.

Sva četiri punkta narodne kuhinje su u gradu, tako da su korisnici kruševljani i meštani prigradskih naselja. Za one kojima je pomoć neophodna u seoskim sredinama periodično se pripremaju i dele paketi sa hranom i sredstvima za higijenu.

(RTS)