DETALJAN CENOVNIK: Evo od kog datuma su obavezne zimske gume

Zimske gume na vozilima obavezne su u periodu od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko je na kolovozu poledica, led, ili sneg.

Bilo da to vremenski uslovi diktiraju, ili ne, saobraćajni stručnjaci, zbog bezbednosnih razloga, kao i moguće nagle promene vremena, ipak savetuju da u tom periodu posedujete zimske pneumatike.

Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZBS), po pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima, propisao je da od 1. novembra do 1. aprila pneumatici na vozilima moraju na gazećem sloju imati šare duboke najmanje četiri milimetra.

Cena zimskih guma

U proseku kreće od 4.000 do 5.000 dinara za uobičajene dimenzije, pa do 12.000, odnosno 13.000 dinara u skupljoj varijanti za pneumatike koje ima do 90 odsto našeg voznog parka, ne računajući džipove.

Cena guma zavisiće od dimenzija točka. Za veći prečnik biće i veća cenu, a mnogo toga zavisi i koji je proizvođač u pitanju.

Cena najjeftinijih guma kreće se od 3.500 do 4.500, dok su najskuplje od 20.000 do 75.000 dinara.

Ceo komplet košta od 17.000 dinara, pa naviše. Najskuplji je do 75.000.

Cene novih zimskih guma

Najjeftinije 175/70, R13 – 2.808 rsd , najskuplje 155/80, R13 – 7.245 rsd

155/65, R14 – 3.456 rsd , najskuplje 175/70, R14 – 11.049 rsd

185/60,R15 – 4.653 rsd , najskuplje 185/60, R15 – 12.276 rsd

205/55,R16 – 7.060 rsd, najskuplje 225/60,R16 – 22.272 rsd

Cene polovnih zimskih guma

Najjeftinije 165/70, R13 – 19e, najskuplje 165/70,R13 – 25e

165/70,R14 – 20e, najskuplje 165/70, R14 – 25e

185/60,R15 – po setu od 140e

215/65,R16 – po setu od 100e

Cena montaže zimskih guma

Cena montaže zimskih guma, kao i prilikom kupovine, opet zavisi od svih aspekata veličine gume, uključujući i to da li su felne čelične ili aluminijumske.

Putnička vozila

Putnička vozila 10″-15″, 2.200 RSD za nove gume/2.500 RSD za donete gume Putnička vozila 16″-17″ Putnička vozila 18″-19″ Putnička vozila 20″-26″

Džip i 4×4 15″- 17″, nove gume 2.400/ donete gume 2.800 RSD Džip i 4×4 18″- 19″ Džip i 4×4 20″- 26″

Kombi vozila 14″- 18″ , 1350.00 RSD kompletna montaža

U beogradskim servisima najčešće se cene kreću oko 6.000 dinara, pa nagore za sva četiri točka.

U unutrašnjosti Srbije vulkanizeri ovaj posao rade u intervalu od 3.000 za sve četiri male, do 5.200 dinara za sve četiri velike gume.

Cene “hotela za gume“

Kada ste obezbedili i montirali zimske pneumatike, možda vas očekuje još jedan trošak.

U slučaju da nemate dovoljno sopstvenog prostora za deponovanje skinutih letnjih guma. Tu su, u tom slučaju, sve popularniji “hoteli za gume”, koji predstavljaju zaštićen prostor koji omogućava bezbedno skladištenje, čuvanje i profesionalno održavanje vansezonskih guma i komplet točkova. Cena te usluge, sudeći po internet objavama, najčešće se kreće od 150 do 210,00 RSD sa uračunatim PDV-om mesečno za jednu gumu, (ista je cena i za čuvanje felni) odnosno od 180 do 250 dinara sa PDV-om, ukoliko “hotelu” morate da poverite ceo točak.

Kazne za vožnju sa letnjim gumama

Zbog vožnje sa letnjim gumama po ledu, susnežici ili snegu, kazne mogu biti paprene.

Novčana sankcija za ovaj prekršaj kreće se od 10.000 do 800.000 dinara, a u određenom slučaju moguća je čak i zatvorska kazna od 12 godina!

Za korišćenje letnjih umesto zimskih guma na putu prekrivenom snegom, ledom ili poledicom, kazne iznose od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, 60.000 do 800.000 dinara za pravna lica, a za preduzetnike između 30.000 i 200.000 dinara.

U slučaju da dođe do nezgode, izazvane upravo time što vozilo nije imalo zimske gume, a što se tretira kao tehnički neispravno vozilo, kazne su pooštrene, navodi Ozon.rs.

Tako u slučaju nezgode u kojoj nema povređenih i došlo je do manje materijalne štete, vozač koji je kriv moraće da plati između 20.000 i 40.000 dinara, ili da odluži kaznu od 45 dana zatvora.

Ako je neko pretrpeo lakše telesne povrede, uzročnik nesreće biće kažnjen sa do 3 godine zatvora, dok u slučaju težih povreda ta kazna iznosi između 1 i 8 godina zatvora. Ako dođe do smrti, propisana je kazna zatvora od dve do 12 godina.

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (ZOOS), navodi: „Ako je šteta nastala zbog toga što je motorno vozilo bilo tehnički neispravno, a ta je okolnost vozaču vozila bila poznata“, obaveza društva za osiguranje da štiti vlasnika motornog vozila nije apsolutna.

(Espreso)

