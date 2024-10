Nikada neću odustati od borbe za SNS i Srbiju!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se pred velikim skupom u Milenijum centru u Vršcu na proslavi 16 godina od osnivanja Srpske napredne stranke.

-Dame i gospodo, dragi prijatelji, posebno vi koji ste ostali ispred hale, a ispred hale je mnogo više ljudi nego ovde u hali i hvala im što su ostali da saslušaju i predsednika Nikolića i Vesnu i Miloša. Pre 16 godina kada je predsednik Nikolić krenuo u osnivanje stranke postojala je ejdna velika nada, postojala je ogromna želja naroda za promenama jer oni koji su vodili Srbiju uništili su je u nacionalnom, političkom, ekonomskom smislu. I Srbija je počela da se budi. Oni koji su bili na vlasti nisu razumeli da ne možete ostaviti 550 000 ljudi bez posla, a da to ljudi ne vide i da to ljudi ne osete.

Pomislili su da je moguće da ćute i da se prave blesavi na činjenicu da su narodu govorili da je Kosovo demokratsko pitanje i da će ga lako rešiti sa svojim zapadnim prijateljima, pa nam govorili standardi pre statusa,a kada je došlo do toga da samoproglase nezavisnost Kosova onda su se skrivali, sklanjali od odgovornosti i prebacivali jedni na druge, a da ništa ne preduzmu. Zboravili su da zbog njihove neodgovornosti i Crna Gora je otišla, najpre iz zajedničke i države, a zatim i iz državne zajednice. U toj slici potpune propasti, nacionalne, opšte političke i sveukupne ekonomske pojavila se politička stranka koja je trebala da objedini ljude različitih uverenja sa nadom da mogu nešto da promene u Srbiji.

– Svakoga dana kao da je najveći problem mnogima hoće li Srbija da uvede sankcije Rusiji. Srbija poštuje međunarodno pravo, Srbija poštuje integritet Ukrajine, ali nećemo da rušimo sopstvenu poziciju. Pustili nas ne pustili da imamo svoju politiku, imaćemo je. Ako nemamo pravo na svoju politiku, ako nemamo pravo da donosimo sami odluke o sebi i svojoj budućnosti, šta će nam onda vlada? Uzmite slućbenike koji će da se bogate i samo prepisuju nečije odluke. Vi ste nam davali snagu da vodimo slobodarsku politiku, srpsku politiku, da brinemo o svim građanima. Poštujemo sve druge, ali brinemo o svojoj zemlji.

– Puna su im usta teritorijalnih integriteta, ali kako da ne pominjete i teritorijalni integritet Srbije? Samo vas tu ne interesuje? Pa zar sve mora da se slomi na leđima malog naroda? Vidim šta se bliži, oblak i oluju koja dolazi. Kako god bilo, zajedno sa vama odbranićemo Srbiju, odbranićemo našu politiku, odbranićemo naše stavove. Druga moja briga nisu putevi nego pruge, nisu ni naučno tehnološki parkovi. Mnogo toga smo izgradili i napravili. Moja briga ste vi. Govorim o SNS.

– Ne mogu da podnesem kada vidim da i u našoj stranci postoje oni za koje je najvažnije šta će da kažu Rusi, ili šta će da kažu amerikanci ili evropljani sa druge strane. Ma neću takve, hoću one koje interesuje šta kažu ljudi u Srbiji, šta kaže Srbija, šta kaže naš narod! I nemojte da me lažete da je važno šta kažu i jedni i drugi, a ovo je doteralo cara do duvara, ja to ne mogu više da trpim!

-Radite više nego obično i budite slobodni da unutar stranke kažete šta mislite.

SNS SLAVI 16. ROĐENDAN: Hala u Vršcu puna, vijore se trobojke! Veliki broj ljudi ispred dvorane!