ZA SLAVU MORA DA IMA: Dvostruko skuplja slavska trpeza

Uoči sezone slava aktuelna tema je da li će poskupeti pečenje. Pojedine pečenjare su poskupele, dok ima i onih koji će kupce privući povoljnijim cenama. Međutim, sve više je onih koji pribegavaju alternativnim rešenjima, ali svakako mesnim.

Marko Bondžulić vlasnik pečenjare u Užicu kaže da je kilogram prasetine po staroj ceni, ali ne očekuje drastično poskupljenje.

„Za Lučindan će biti ta cena sigurno 2.200, a za Vrači, Đurđic, Aranđelovdan dobavljači su najavili poskupljenje. Koliko niko još ništa ne zna, ali pretežno ljudi se ne bune, žele samo kvalitet, zato i dolaze kod nas i ne prave nikakav problem. To su porudžbine od tri pa do sedam, osam kilograma. Njima nije bitno da li će poskupeti 100, 200 dinara po kilogramu. Njima je bitno da to bude dobro kao i svake godine“, kaže Marko Bondžulić vlasnik pečenjare iz Užica.

Uprkos najavi poskupljenja rezervacije za pečenje već su krenule, pogotovo se interesuju stare mušterije.

„Prema ostalom nije, sve ostalo je skuplje. Kao i svake godine, nema da se smanjuje, za slavu mora da ima“, kaže Milorad Manasijević iz Užica.

Do kupaca pojedine pečenjare pribegavaju i nižim cenama za veću količinu. Cene neće menjati bez obzira na najave da će zbog slava doći do poskupljenja.

„Trenutno je cena, ako se naručuje za slavu celo prase ili jagnje, prasetina 1.350 dinara, jagnjetina 2.100, ovčetina 1.150“, navodi Miloš Ješić, radnik pečenjare u Požegi.

Sve više je onih koji pribegavaju alternativnom rešenju, jer smatraju da je isplativije čisto meso bez kostiju. Insistira se da za slavsku trpezu bude vruće i raznovrsno.

„Najviše sad za slave traže roštilj i rebra ona za pečenje, najviše je to sad na stanju da nam najviše ide. Dosta povoljnije, dosta, pošto dajem primer, jer ne možemo sad da kažemo realno koliko je tačno kilogram roštilja, pošto nam je na primer drugačiji vrat, drugačija piletina i sve tako“, kaže Tanasije Rajić, radnik mesare u Požegi.

Oko hiljadu dinara košta kilogram najskupljeg raznovrsnog roštilja. Mnogi se odluče i na uslužno pečenje, pa sami nabavljaju prase ili jagnje na tržištu.

„Cena prasadi varira od 300 do 400 dinara, jagnjadi od 450 do 550 dinara. Imaju alternative kao što su svinjski pauflek i rebro koji može da se rola, da se peče kao rolovano meso, plećke, ovo, ono. Ljudi imaju svoju robu sa sela, svoju jagnjad, svoju prasad. Kombinuju svi kako ko može i šta može“, kaže Miladin Jerotijević koji se bavi uslužnim pečenjem mesa.

A trpeza može biti bogata, sadržajna i povoljna čak i sa alternativom za pečenje, tvrdi Miladin.

„Na primer ovo rolovano, to se sad dosta traži i dosta je povoljnije od prasetine i jagnjetine, uopšte u globalu. Bude do trideset, četrdeset posto jeftinije od običnog pečenja. U kombinaciji sa krompirom, sa pinđurom, sa ajvarom, sa kajmakom, sa pretopom, sa krompirom, sa šampinjonima, sa voćem to izgleda ovako“, kaže Miladin Jerotijević.

Najpotpunije odslikava ukusni jesenji kolorit Zapadne Srbije. Međutim, sveštenici kažu da za krsnu slavu nisu najvažniji pečenje i bogata trpeza, već kolač, žito, sveća i vino. A to je prijemčljivo za svačiji džep, prenosi RTS.

