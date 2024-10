Tri medalje za pančevačke džudiste na međunarodnom turniru

U Novom Sadu održano je međunarodni džudo turnir „Velikani Vojvodine 2024“ na kome je učestvovalo sedam takmičara džudo kluba Dinamo iz Pančeva. Osvojili su tri medalje, i to jednu srebrnu i dve bronzane.

Hristina Dimitrijevski, u kategoriji mlađe devojčice do 32 kg, osvojila je srebrnu medalju, Luka Ivanović, u kategoriji stariji poletarci do 50 Kg, osvojio je bronzanu medalju i Aleksandar Popović, u kategoriji stariji dečaci do 60 kg, takođe je osvojio bronzanu medalju.

Na turniru, koji je održan 26. oktobra, učestvovalo je oko 400 takmičara iz Srbije, 5 zemalja regiona i Rusije.

