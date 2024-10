RADE MARKOVIĆ IZ ZABELE PREBAČEN U BOLNICU: Bivši šef DB-a hitno operisan!

Radomir Marković (78), bivši šef Državne bezbednosti, koji u „Zabeli“ izdržava kaznu od 40 godina, završio je u bolnici!

Kako saznaje Informer, Marković se nalazi u jednoj beogradskoj bolnici, u kojoj je operisan, a u njoj ga čuvaju zatvorski čuvari.

Marković je nedavno prebačen iz strogo čuvanog Sedmog paviljona u poluotvoreni deo zatvora u Požarevcu, u kojem ima povoljniji tretman.

Ove vesti je danas za Informer potvrdio i dugogodišnji advokat Vladimir Marinkov, branilac Radomira Markovića.

Moj klijent se trenutno nalazi u bolnici zbog operacije koja je posledica lošeg stanja u kojem se nalazi duže vreme, ali ne bih da otkrivam o čemu je tačno reč. Posle operacije i postoperativnog toka, moj klijent će biti vraćen u poluotvoreni Osmi paviljon požarevačkog zatvora Zabela. On je posle 23 i po godine strogog zatvorskog režima, lično podneo zahtev za premeštaj u taj deo u kojem ima više privilegija, poput većeg broja poseta, paketa i drugih sadržaja. Sada je dobio status osuđenika sa blažim tretmanom, kaže advokat Marinkov.

On naglašava da je Rade Marković odavno stekao uslov za prebačaj u zatvorski deo poluotvorenog tipa, ali da prelazak nije bio moguć, pošto je sve do februara ove godine trajalo suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije (49), u kojem je, na kraju oslobođen.

Podsetimo, šef tajne policije bivšeg predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića sada se nalazi u jednom od bungalova u tom delu „Zabele“, gde ima više privatnosti i komocije. U taj deo je prebačen zbog starosti i teške bolesti, pošto ima kancer debelog creva, a ta zloćudna bolest otkrivena mu je 2022. godine.

Markoviću je prvi komšija Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam, koji se u Zabeli nalazi od 28. decembra 2012. zbog podstrekivanja na ubistvo Gorana Marjanovića zvanog Goksi Bombaš, 1995., u Sportskom centru Olimp u Beogradu. Jocić od ranije ima pravo na slobodne vikende.

U tom delu i nekadašnji načelnik Generalštaba, penzionisani general Momčilo Perišić, koji je pravosnažno osuđen na četiri godine zatvora zbog špijunaže, odnosno odavanja tajnih podataka službeniku ambasade SAD u Beogradu, američkom državljaninu 2002. godine – rekao je naš izvor.

Marković je, inače, osuđen za ubistvo četvorice funkcionera Srpskog pokreta obnove 1999. na Ibarskoj magistrali, kao i za pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi 2000. Osim za ove zločine, bivši šef tajne policije proglašen je krivim i za umešanost u otmicu i ubistvo Ivana Stambolića u avgustu 2000.

Pored toga, Marković je sa još trojicom pripadnika DB bio optužen za ubistvo novinara i vlasnika „Dnevnog telegrafa“ Slavka Ćuruvije (49) na Uskrs 1999., ali je posle višegodišnjeg suđenja, u februaru ove godine, oslobođen.

(Informer)

