LUČIĆ: Jasno da je budućnost Telekoma i Srbije obezbeđena

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je u emisiji Lice nacije, da očekuju, posle izbora u Prištini da im izdaju treću licencu za rad na teritoriji Kosova i Metohije.

Zbog toga smo pokrenuli diplomatsku inicijativu, i uspeli da se sastanemo sa predstavnicima ambasada EU, SAD i Velike Britanije u Prištini, jer želimo da izgradimo optičku I 5G mrežu na teritoriji naše južne pokrajine ističe Lučić.

– Telekom Srbija je jedna od metafora države i potpuno je jasno da je glavni plan prištinske administracije da što više Srba iseli iz Južne pokrajine, samim tim je i Telekom jedan od faktora koji im smeta. Oni su i prošlog avgusta krenuli u akciju da nas ugase što jasno pokazuje njihov cilj. Mi smo ti koji smo prisutni u više od 30 hiljada domaćinstava u tom delu naže države – rekao je Lučić za RTV Pančevo.

Govoreći o planovima i ciljevima koje je kompanija Telekom postavila Lučić ističe da je Telekom prva kompanija iz Srbije koja je kotirana na evropskoj berzi, i dodaje da pokazatelji govore da će njena vrednost samo rasti u narednom periodu.Mi smo jedina kompanija koju pomaže i Evropska investiciona banka i Američka uvozno-izvozna banka, i jedini možemo da sprovedemo naprednu tehnologiju na Zapadnom Balkanu, kaže Lucić.

“Trudimo se da ostvarimo što bolji odnos sa evropskom i američkom administracijom. Imali smo dobre sastanke o budućem razvoju Telekom Srbije, želimo da se proširimo i na američko tržište. S obzirom na to da mi pokazujemo veliku transparentnost našeg poslovanja, razvoj naše kompanije u Zapadnom Balkanu je izuzetno pozitivan i za budući razvoj čitave digitalne ekonomije, što je i prepoznala Američka izvozna banka i njihova podrška nam puno znači oko poslovanja kada govorimo o Kosovu i Metohiji. Mi smo potpisali prvi ugovor između nekog telekoma i Američke izvozne banke. Toliko smo bili atraktivni i bankama koje su radile za nas a to su pre svega Bank of Amerika, a doći će i banka Paribas. Vas u tom trenutku testiraju kao ozbiljnu finansijsku instituciju. Kada ponudite korporativne obveznice na tržištu, morate da znate da li će neko biti zainteresovan da investira ili ne. Mi smo za prvih dva sata imali ponude koje su prevazilazile cifru od dve milijarde dolara, a do prvih pet sati je stiglo do 5,5 milijardi”, istakao je Lučić.

Dobar kreditni rejting Srbije je dodatna podrška i našem kreditnom rejtingu ističe Lučić.

“Mi smo započeli novu istoriju tržišnog kapitala jer smo pokazali firmama iz Srbije da je moguće obezbediti finansiranje projekata. Koristeći ono što je Srbija već propoznala sa investiciono-kreditnim rejtingom dolazimo do zaključka da je ovo jedan odličan vid finansiranja”, ističe Lučić.

Ulaganja u nove tehnologije, start up kompanije osnov su našeg daljeg razvoja, kao I ulaganje u stručno usavršavanje mladih.

“Drago mi je što smo dosta napredovali kada govorimo o produkciji, mi trenutno prodajemo naše serije na pet kontinenata i druga strana su digitalni servisi. Mislim da će projekat koji radimo sa start-apovima tek da se vidi u budućnosti koliko je ustvari značajan”, izjavio je Lučić.

Telekom stipendira mlade željne znanja, jer samo uzajamnim povezivanjem I saradnjom sa Briselom možemo ići napred ,ocenjuje generalni direktor telekoma. Lučić i istakao da je Koledž Evropa najbitnija evropska institucija, gde je studije završila većina zaposlenih u evropskim institucijama.

“Ohrabrio bih ljude da se prijave na taj koledž, kad pogledate dosta ljudi iz Briselske administracije je završilo upravo taj koledž. On je prepoznat u svetu i ima duboku tradiciju još od 1948. godine, Čerčil je učestvovao u njegovom osnivanju i to je bio prvi koledž gde su se francuski nemački studenti susreli i stvarali prijateljstva”, rekao je direktor “Telekoma”.

„Naša kompanija osim Balkana, ima projekat i za dijasporu. Naše serije gledaju se svih 5 kontinenata, i jasno je da će Telekom postati jaka multinacionalna kompanija. Mnogo moćniji ljudi su puno puta napadali Telekom, svi ti protivnici koji to rade iz sopstvenih i ličnih interesa zaboravili su kolika je snaga kada se neko bori za svoju kompaniju i svoju državu. Baš zato što sad i na državnom nivou imate čoveka koji se bori za svoju zemlju kao što je predsednik naše države onda je sasvim jasno da je budućnost Telekoma i Srbije obezbeđena. To je ta patriotska linija kada nešto činite dobro i za državu i za kompaniju na čijem ste čelu“, zaključio je direktor kompanije „Telekom Srbija“ Vladimir Lučić.

(RTV Pančevo)

