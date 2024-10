VELIKA AKCIJA POLICIJE Dačić: Uhapšena šestočlana kriminalna grupa – osumnjičeni za krijumčarenje migranata

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici SBPOK Uprave kriminalističke policije, po nalogu Javnog tužioca za organizovani kriminal, uhapsili šest pripadnika OKG, koji su se u periodu od oktobra do kraja novembra meseca 2023. godine bavili izvršenjem krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

(Pančevac/Novosti)

