EVO KOLIKO KOŠTAJU NOVE ZIMSKE GUME: Uskoro su obavezne na kolovozima! A OVO SU KAZNE

Od 1. novembra do 1. aprila neophodno je posedovati zimsku opremu uz svoje vozilo, u šta spadaju i sve četiri zimske gume, ali samo ako se zbog vremenskih uslova na putevima nalaze sneg, led ili poledica.

Van navedenog perioda vozila mogu, ali ne moraju, biti opremljena zimskom opremom.

Kazne za pravna lica su, prema podacima sa staja Auto-moto saveza Srbije (AMSS), od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 6.000 do 20.000 dinara.

Međutim, vozačima se često savetuje da sa padom temperature ispod sedam stepeni u zimskim danima stave zimske gume, čak iako nema snega.

Dubina gazećeg sloja na gumama za zimsku upotrebu, kada se koriste kao zimska oprema, ne sme biti manja od četiri milimetra.

Pored zimskih pneumatika, potrebno je uz vozilo imati i lance ili druge uređaje za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka.

Lanci se mogu postaviti na točkove i na delu puta koji nije označen znakom „lanci za sneg“, ali samo kad je put prekriven snegom.

Ukoliko gume imaju oznaku M S (blato i sneg) i simbol pahuljice, to znači da ispunjavaju zakonske uslove da budu zimska guma.

Ukoliko na putu ima snega, leda ili poledice, a na vozilu nema zimskih guma, to se smatra kršenjem zakona za šta su propisane novčane kazne.

Koliko koštaju zimske gume i njihova zamena?

Nove zimske gume, prema podacima sa različitih sajtova za prodaju, kreću se od 4.000 pa do 65.000 dinara po komadu. Što znači da za četiri nove zimske gume, vozači moraju da izdvoje okvirno od 16.000 pa sve do 260.000 dinara i više.

Ove cene variraju, pa je bitno pre kupovine proveriti ih na više različitih mesta i pronaći najpovoljnije i najkvalitetnije rešenje za vozilo.

Gume se mogu kupiti i polovne, ali je bitno voditi računa da ispunjavaju uslove i da ti pneumatici nisu previše istrošeni.

Izbor guma zavisi od više faktora, pre svega, automobila koji vozite, dimanzija i karakteristika samih guma, kvaliteta…

Recimo, pneumatici dimenzija 195/65R15, koji se mogu koristiti za različite modela automobila kao što su Volksvagenovi modeli Golf i Pasat ili Renoov model Megan ili Škodin model Oktavia, marke „Gudrič“ ili „Taurus“ mogu se pronaći i po ceni nižoj od 4.000 dinara.

S druge strane, istu dimenziju gume, ali marke „Mišelin“, teško je pronaći za manje od 9.000 dinara.

Manje dimenzije kao što je 175/65R14, koje mogu koristiti vlasnici Opelovog modela Korsa, ili 165/70R14 koje mogu koristiti vozači Škode Fabie, mogu se pronaći i za tri hiljade dinara kod povoljnijih proizvođača, dok Mišelinove gume ne mogu da se pronađu po značajnije nižoj ceni od onih većih dimenzija.

Ukoliko su gume manjih dimenzija, moguće ih je pronaći po nižim cenema, dok su veći pneumatici uglavnom skuplji.

Prilikom kupovine pneumatika, neophodno je proveriti koje dimenzije odogovarju vašme modelu automobila.

Ukoliko imate svoj set točkova, zamena može da vas košta od 800 pa do 5.000 dinara, u zavistnosti to toga koje su dimenzije guma, da li su gume nove ili stare i slično.

S druge strane, ukoliko imate samo gume, zamena na sva četiri točka, koštaće od 4.000 do 11.000 dinara.

U razgovoru sa nekoliko radnika u vulkanizerskim radionicama saznali smo da se termini za zamenu brzo popunjavaju, ali da još uvek nisu svi termini zauzeti.

Oni savetuju „da se ne čeka poslednji čas za zamenu guma, već da se to uradi što pre, bez obzira na vremenske uslove.

(Dnevnik)