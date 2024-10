PANČEVO: Dobar odziv za vakcinaciju protiv gripa

Više od tri hiljade i petsto doza već su primili pacijenti koji su želeli da se vakcinišu protiv sezonskog gripa u pančevačkom Domu zdravlja. Postoje četvorovalentna i trovalentna vakcina i doza još ima dovoljno, a oni koji žele da se vakcinišu treba da se jave svom izabranom lekaru, prenosi RTV Pančevo.

Početkom oktobra otpočela je imunizacija protiv sezonskog gripa za sugrađane koji su se prijavili u svoje zdravstvene ambulante. Imunizacija protiv sezonskog gripa je započeta tokom preventivnih pregleda početkom oktobra, koje je organizovalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, rekla je dr Zorica Sokić, direktorka Doma zdravlja.

-Nakon toga su pacijenti mogli kod svojih izabranih lekara da dobiju vakcinu protiv gripa. Dom zdravlja je dobio oko 5.500 doza vakcina to je četvorovalentna vakcina i za sad je primljeno negde oko 3.500 i pozivamo sugrađane da dođu da se vakcinišu. Laboratorisjki još uvek nije potvrđen grip, ali to ne znači da svakog momenta to može da se desi.

Vakcina protiv sezonskog gripa je preporučena svim osobama starijim od 65 godina koji imaju neko hronično oboljenje, dijabetičari, srčani bolesnici i ostali hronični bolesnici. Trba je primiti na vreme, jer za sticanje imuniteta potrebno do dve nedelje.

(RTV Pančevo)

