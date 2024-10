POZIV ZA ĐAKE I NASTAVNIKE: Učestvujte na Sajmu nauke, ovako se možete prijaviti!

Festival nauke, koji se ove godine održava od 12. do 14. decembra na Beogradskom sajmu, raspisao je nagradni konkurs za nastavnike i učenike Ovogodišnji Festival ima centralnu temu EVOLUCIJA IDEJA – koncept koji osvetljava neprekidni proces transformacije i razvoja naučnih misli i teorija kroz vreme.

Festival poziva učenike i nastavnike da prepoznaju i pokušaju da reše konkretan problem u mestu u kome žive, a početak rešenja problema može biti i podizanje svesti o njegovom postojanju. To može biti veći problem poput zagađenja, divljih deponija i neispravne vode za piće, do nekih manjih koji podjednako mogu ometati život stanovništva, kao što su nedostatak pešačkog prelaza, slabo osvetljena ulica, ili nedostatak mesta za igru.

Zadatak nastavnika je da pomognu učenicima u detektovanju problema, da zajedno uoče probleme mesta u kom žive, i odaberu jedan koji žele da reše, koji procene kao značajan. Potrebno je da učenici naprave fotografiju lociranog problema, a potom da daju idejno rešenje kako će detektovani problem biti rešen. To mogu uraditi izmišljanjem patenta koji bi rešio problem i skiciranjem uz kratko pojašnjenje čemu to služi i kako se zove; ili predlogom akcije kojom bi se rešio problem, zapisano po koracima šta bi uradili (ako to zaista i urade da prilože fotografije koraka koje su preduzeli i onda kratko opišu pored svake šta su uradili).

Učenici svoje ideje mogu predstaviti na različite načine, koristeći umetničke i druge forme kao što su poster, prezentacija, multimedijalna prezentacija, kratki film, izložba, slika, dramski tekst, ili bilo koja druga forma koja najbolje prenosi poruku i rešenje.

Konkurs je otvoren za sve osnovne i srednje škole, a učešće mogu uzeti učenici zajedno sa svojim nastavnicima i pedagozima. Idejna rešenja moguće je slati do petka 15. novembra na adresu konkurs@festivalnauke.rs.

Festival nauke poziva i volontere da se pridruže timu najvećeg festivala ove vrste u

jugoistočnoj Evropi, i iskoriste priliku da rade sa naučnicima kroz interaktivne i interesantne postavke osmišljene samo za ovu priliku. Učešćem na Festivalu nauke akteri dobijaju zasluženu medijsku pažnju, kao i mnogobrojnu publiku kojoj će moći da prezentuju korisne i lepe strane bavljenja naukom i naučnim radom.

Festival nauke na ovaj način skreće pažnju na važnost nauke i naučnog načina razmišljanja i generiše mlade ljude koji razmišljaju u ovom pravcu. Za potrebe prezentacije na preko 45 postavki i rada s publikom, potrebni su zainteresovani

mladi ljudi koji imaju iskustva u komunikaciji, a osnovni uslov je da se potencijalni volonteri upoznaju sa naučnom oblašću koju predstavlja festival i da budu komunikativni. Prijave se dostavljajju na e-mail adresu volonter@festivalnauke.rs najkasnije do 15. novembra.

Potrebno je navesti ime, prezime, godište i fakultet koji se pohađa, uz nekoliko rečenica o posebnim oblastima i interesovanjima. Svaki volonter će nakon festivala dobiti sertifikat sa potvrdom o učešću.

Ukoliko su učenici i nastavnici zainteresovani za kolektivni organizovan dolazak na festival, potrebno je da se obrate koordinatoru školskih poseta putem elektronske pošte na posete@festivalnauke.org. kako bi svi posetioci mogli da uživaju u naučnom programu na najbolji način.

Festival nauke i ove godine podržavaju Ministarstvo prosvete, Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu grada Beograda, rektorat Univerziteta u Beogradu, brojne ambasade, kulturni centri i drugi. Tradicionalni sponzori su Erste banka i National Geographic, a McDonald’s Srbija je ovoga puta sponzor Male zone Festivala nauke.

(Pančevac)

