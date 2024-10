SEDNICA SB UN O KIM Đurić: Nasilje nad Srbima je dostiglo alarmantan nivo

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) raspravljaće danas o novom, šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu Misije UNMIK.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je na sednici Saveta bezbednosti UN o izveštaju Unmika da Srbija ostaje nepokolebljiva u svojoj posvećenosti miru, stabilnosti i punom poštovanju principa Povelje UN, Rezolucije 1244 i međunarodnog prava. S druge strane, on je upozorio da kršenje ljudskih prava i jednostrani potezi režima Aljbina Kurtija na KiM stvaraju klimu straha i nestabilnost.

– Dozvolite mi da počnem tako što ću vam se svima zahvaliti na kontinuiranoj pažnji u vezi sa eskalacijom krize na Kosovu i Metohiji. Suočena sa teškim izazovima za sigurnost i dobrobit svog naroda, Srbija ostaje nepokolebljiva u svojoj posvećenosti miru, stabilnosti i punom poštovanju principa Povelje UN, Rezolucije 1244 i međunarodnog prava. Dok se nosimo sa ovim izazovima, želim da istaknem da je Srbija u potpunosti posvećena izgradnji prosperitetne budućnosti za sve svoje građane – kazao je Đurić.

– Budući da smo održali rekrodnu stopu rasta BPD-a Srbija je uspela da ga udvostruči u poslednju deceniju… Srbija će 2027. biti doaćin izlžožbe Ekspo što će otvoriti mogućnost razvoja za ceo Balkan – rekao je Đurić.

Osvrnuo se i na inicijativu Otvoreni Balkan koju su pokrenuli predsednik Vučić, premijer Albanije Rama i Vlada Republike Severne Makedonije i stvorili, kako je rekao, jedinstveno regionalno tržište rada. Takođe je poenuo i inicijative poput projekta Digitalna Srbija koja ima za cilj da integriše tehnologiju u srpsku ekonomiju, promovišući društvo zasnovano na znanju.

– Kako pokazuje niz izveštaja u poslednje dve ipo godine stiuacija na KiM se pogoršala, a ponašanje Kurtija stvara klimu straha i nesigurnosti – rekao je on te dodao da apeluje na hitnu i odlučnu akciju SB UN.

Đurić je pomenuo da se drugi talas etinčkog čošćenja desio devedesetih.

– Prvo, ove godine obeležavamo tužnu godišnjicu koja se ne može prevideti – navršilo se 20 godina od pogroma 17. marta 2004. godine, kada je ubijeno 28 nevinih ljudi, a ranjeno skoro 1.000 ljudi. Bio je to drugi talas etničkog čišćenja Srba posle onog 1999. godine koji je doveo do nasilnog proterivanja 250.000 ljudi i 150 srpskih crkava, kao i još 40 uništenih srpskih pravoslavnih crkava.

– Bliska prošlost je bila bolna i komplikovana… Poražavajuće je posmatrati sadašnjost koju je režim Kurtija stvorio. Uveli su mere usmerene na marginalizaciju srpske zajednice. Zamislite da je vaša valuta zabranjena, primanja ukinuta i to je realnost sa kojom se suočavaju ljudi na KiM. U septembru ove gdoine teško naoružana policija upala je u pošte… Osnovna prava postala su nemoguća. Nasilje je eskaliralo. Tokom 2024. bilo je više od 90 napada usmereno na srpske pojedince i imovinu pri čemu se niko nije suočio sa pravdom. Posebno su uznemirijući oni usmereni na decu… – kaže Đurić.

– Nedavno je decu gospodina Nenada nožem napao jedan čovek – što je šesnaesti takav napad od kada je gospodin Kurti preuzeo dužnost. Koliko napada mora da se desi pre nego se preuzme nešto konkretno? – upitao je Đurić.

Kako kaže na KiM upravlja policija naklonjena Kurtiju, i administracija je nametnula gradonačelnike koji su „izabrani“ bez podrške srpskog dela zajednice, ali ipak su na vlasti.

– Pre samo dva dan, u izjavi koja opsorava procese dijaloga i zakona Kurti je naveo da ne planira da sprovede sporazum o ZSO. To nije odbacivanje obaveza, već direktna uvreda ovog saveta i autoriteta Međunarodne Zajednice… Svečlja je proširio uvredu kada je rekao da njegova administracija ne planira sprovesti Član 9. Briselskog psorazuma, koji garantuje kolektivni povratak srpskih predstavnika u Kosovsku policiju na severu. Iako to nije iznenađujuće to dovodoi u sumnju namere Prištine da gradi zajedničku budućnost – kaže Đurić.

Prema njegovim rečima nezakonito se uskraćuju prava Srpskoj listi i to dodatno govori o nepoštovanju prava na KiM i ukazuje na neophodnost da se osiguraju mehanizmi protiv takvog ponašanja.

– Zašto bi Srbi glasali na nadolazećim izborima ako za njih ne važe osnovna prava – kaže Đurić te dodaje kako je i patrajarhu Porfiriju zabranjen odlazak u Peć.

– Ovaj akt predstavlja narušavanje ne samo verskih sloboda već i viševekovnog srpskog kulturnog nasleđa, pokazujući nepoštovanje osnovnih prava i sloboda – kazao je.

– Nasilje nad Srbima je dostiglo alarmantan nivo – kaže Đurić, te dodaje da je ove godine pucano na šestoro Srba i još uvek niko za to nije odgovarao.

Đurić kaže da su napadi na Srbe porasli za 50% od kako je Kurti preuzeo vlast.

– Prošle godine je na dečaka od 11 godina pucano od strane tzv. kosovskih bezbednosih snaga za vreme Božićne povorke, a napadač je do dan danas slobodan. Kakva se to poruka šalje? – upitao je Đurić.

Kako kaže hiljade porodica i dalje ne smeju da se vrate. Kako kaže za raseljene Srbe povratak ostaje „daleka i često opasna nada“ jer hiljade porodica koje su bile prisiljene da napuste Kosovo 1999. godine i dalje žive u izgnanstvu, jer povratak podrazumeva „tešku diskriminaciju i lični rizik“.

– Srpski povratnici su zatekli svoje domove spaljene… Targetirajući srpske porodice koje su se usudile da se vrate danas je nešto više od 1% Srba uspelo da se vrati… Prošlog avgusta pritvoreni su Dragan Petković i Miloš Šošić i to po neosnovanim optužvama – rekao je Đurić.

– U svetlu onoga što sam upravo rekao pred ovim Savetom, želim da kažem ovo našoj srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji: niste sami. Srbija je sa vama u vašoj borbi za pravdu, dostojanstvo i bezbednost. Nećemo odustati od podrške vašim pravima da živite u miru, da podižete porodice i da čuvate vaše nasleđe. Vaša hrabrost u suočavanju s teškoćama svedočanstvo je vaše čvrstine i snage. I dok se i suočavate sa ovim izazovima budite uvereni da se Srbija i međunarodna zajednica bore da obezbede vaša prava, sigurnost i budućnost. Nećemo dozvoliti da se vaši glasovi ne čuju i neumorno ćemo se zalagati za vaše pravo da živite slobodno i bezbedno u zemlji vaših predaka. Svet mora da shvati da vaša borba nije samo za teritoriju – to je borba za osnovno pravo da se živi bez straha, dostojanstveno i s pravdom – rekao je Đurić u poruci koji je uputio našem narodu na KiM.

Đurić je pokazao sliku Svečlje kako stoji ispred spaljenog vozila Euleksa, te upitao da li njega treba smatrati nekim ko poštuje red, a uhapšene Srbe teroriristima.

Takođe se obratio albanskoj zajednici na Kosovu i naveo da Srbija nije u sukobu sa njima.

– Mi se sporimo s potezima i politikom režima Aljbina Kurtija, ne sa albanskim narodom. Mi shvatamo vaše želje za mirom i prosperitetom, baš kao što shvatamo i želje srpske zajednice. Pozivamo vas da odbacite politiku podela i sukoba i da nam se pridružite u traganju za budućnošću zasnovanoj na uzajamnom poštovanju, bezbednosti i saradnji. Aljbin Kurti je postao odraz režima protiv koga je počeo da se bori pre više od četvrt veka i nažalost ga je i premašio u nekim aspektima. Izrastao je u ugnjetavača, diskriminatora i onoga koji nas deli. Hajde da zajednički zamislimo budućnost u kojoj albanska i srpska deca uče i odrastaju zajedno, u kojoj komšije podržavaju jedni druge i u kojoj od privrednog rasta imaju koristi svi. Takva budućnost je moguća, ali zato je potrebno odbaciti ekstremističku politiku koja produbljuje jaz. Stanite uz nas i tražite od kosovske vlade da poštuje sve građane i da ispunjava svoje međunarodne obaveze – kazao je.

– Pozivamo vas da odbacite politiku podela i da nam se pridružite u traganju uzajamne bezbednosti i saradnje. Kurti je odraz režima protiv koga se on borio i nažalost ga je premašio… Izrastao je u ugnjetavača i onoga koji nas deli – kaže Đurić.

Prema njegovim rečima potrebno je da se odbaci politika koja produbljuje jaz te da vlada tzv. Kosova poštuje sve građane i obaveze.

– Potrebno je da za dela postoje posledice, moraju se uvesti snakcije Kurtijevoj vladi i iskazati nulta tolerancija za dalje izazivanje sukoba. Pozivamo SB da se sprovedu postojeći sporazumi posebno Briselski… Zamislite budućnost koju zajedno možemo da stvorimo ako zajedno primenimo međunarodno pravo i vreme je da se Kurti pozove na odgovornost… Da li će ovaj Savet poštovati vrednosti za koje se zalaže? Srbija je odlučna da se nastavi boriti za mir i pozivam ovaj savet da zaštiti osnovne slobode i očuva ih – kazao je Đurić.

Đurić je kazao da svi zajedno treba da težimo zajedničkoj budućnosti koja će podrazumevati trajni mir i poverenje.

– Istorija će nam suditi – rekao je on.

