Mesni odbor penzionera „Mladost“ pretvara treće doba u zlatno

Udruženje penzionera Mesni odbor „Mladost” iz Pančeva u poslednje vreme se sve više ističe raznovrsnim i zanimljivim aktivnostima koje organizuje za svoje članove kako bi im treće doba pretvorilo u zlatno.

Pored redovnih okupljanja u njihovim prostorijama u Sremskoj ulici 38, u pančevačkoj Mesnoj zajednici Mladost, ovi agilni ljudi organizuju i razne sadržaje – od kreativnih radionica do izleta i obilaska interesantnih lokacija po celoj Srbiji.

Tu je i svaka druga vrsta pomoći koju je pomenuto udruženje u stanju

da priušti svojim članovima.

Članovi Udruženja penzionera Mesnog odbora „Mladost” iz Pančeva okupljaju se redovno u svom prostoru najmanje tri puta i tada, pored druženja i razbibrige uz društvene igre i druge zanimacije, planiraju buduće aktivnosti.

A njih ima napretek i na tome članovi pre svega mogu da zahvale predsedniku Iliji Ogrizoviću i njegovoj „desnoj ruci”, to jest zamenici i blagajnici Veri Jovanov.

– Trudimo sa da što više toga omogućimo našim članovima, kojih je trenutno oko 585, ali taj broj konstantno ide uzlaznom putanjom, što bi trebalo dovoljno da odslikava stanje u našem mesnom odboru. Moram da naglasim da su svi penzioneri dobrodošli, kao i da svi članovi ravnopravno učestvuju u planiranju naših aktivnosti i donošenju svih drugih odluka – navodi Vera.

Ona napominje da je udruženje formirano pred kraj 2019. godine, a već naredne je započelo aktivan rad i otada ne posustaje.

– Da bismo ulepšali naše treće doba, trebalo je osmisliti čime da se bavimo, da nam dani budu lepši i lakši. Zbog toga se sve više širimo kada je reč o aktivnostima, pa momentalno imamo mnogo toga – od likovne i dekupaž sekcije, preko folklora, do sporta. Organizujemo i razna takmičenja u kuvanju, kao što su ona u pripremanju specijaliteta iz kotlića, poput riblje čorbe, pasulja, kupusa ili gulaša, a u zimskim danima se ispeče poneka palačinka ili proja. I kada se lepo najedemo, pređemo u

naše prostorije, na društvene igre: karte, domine, „ne ljuti se, čoveče”… Ponekad bacamo pikado, a igra se i šah – navodi ova agilna penzionerka.

Vera napominje kako su važan segment rada udruženja i odlasci na izlete u banje i posete manastirima. Nekada su to i šetnje u prirodi, a ponekad se ode na bazen na plivanje.

– Kada dođe vreme, nabavljamo ogrev za naše kolege penzionere, kao i pakete pomoći za najugroženije. Tu je i organizovanje odlazaka u banje na rehabilitaciju, kao i pružanje svih vrsta pomoći koje su u našoj moći – navodi ona.

Prema njenim rečima, članovi Mesnog odbora „Mladost” ove godine su prvi put organizovano išli na gradske manifestacije, kao što su „Dani Vajferta” ili kirvaj u Vojlovici.

– Tada smo imali štand na kojem smo izlagali sve što su naše penzionerke uradile, kao što su štrikani, pleteni, vezeni ili heklani predmeti. Da sve bude lepše i veselije, da se razlikujemo od drugih, napravili smo i plave majice s natpisom „Penzioneri ’Mladost’ Pančevo” – navodi Vera.

I tako, uz dobru organizaciju i osmeh na licu, dani trećeg doba lepše prolaze, a svi koji žele, mogu da navrate u prostorije Mesnog odbora „Mladost”, u Sremskoj ulici 38, i to ponedeljkom i petkom od 10 do 13 sati, a sredom od 17 do 20 sati.

(Pančevac/J. Filipović)

