Jutro maglovito, posle podne sunčano

U Srbiji će danas pre podne biti oblačno, a posle podne u većini mesta pretežno sunčano, još ponegde umereno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj oktobra od 14 do 18 stepeni, one će narednih dana biti više za nekoliko stepeni, piše meteorolog Đorđe Đurić u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

U toku noći u većem delu zemlje ponovo magla ili niska oblačnost.Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od četiri stepena do 10, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena.

U Beogradu će ujutru biti maglovito i oblačno, a tokom dana pretežno sunčano.

Najniža temperatura biće od osam stepeni do 10, a najviša dnevna oko 19 stepeni.

Vreme narednih dana

U petak i subotu jutro će biti sveže sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana bie umereno do pretežno oblačno, sredinom dana uz delimično razvedravanje i najvišu temperaturu u većini mesta od 15 do 21 stepen.

U subotu posle podne na severu, a tokom noći ka nedelji i u nedelju i u ostalim krajevima uslediće prolazno naoblačenje i zahlađenje ponegde sa slabom kišom.

Od ponedeljka suvo i hladnije, mestimično uz jutarnji prizemni mraz, a tokom dana sa dužim sunčanim itervalima, navodi se u prognozi RHMZ.

Očekivana biometeorološka situacija će biti relativno povolјna za većinu hroničnih bolesnika, uz umerene aktivnosti tokom dana i slojevito odevanje. Izvesna opreznost se savetuje osobama sa srčanim tegobama, nervno labilnim osobama, kao i tokom jutra osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolјe i zamaranja.

(Pančevac)

