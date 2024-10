DRŽAVA POKREĆE KONTROLU CENA U APOTEKAMA: Premijer Vučević najavio pristojniji odnos prema kupcima

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević najavio je pre dva dana da će država pokrenuti kontrolu marži i u apotekama, kao što je to uradila i sa velikim trgovinskim lancima. Kako kaže, država neće dozvoliti divljanje cena i inflacije, već će nastojati da reguliše tržišno poslovanje u Srbiji, a do početka kontrole ima dovoljno vremena da se i apoteke zapitaju posluju li pravedno.

„Država tu ne može da bude nema i gluva i da se pravi da se to samo po sebi tržište formira. Super je tržište, ali postoji država kao regulator kao onaj koji određuje pravila. Ko hoće to da poštuje dobrodošao je, ko neće nek ide tamo gde to može“, poručio je Vučević i dodao da država „ne vodi rat ni protiv koga“:

Da su lekovi danas i više nego skupi, smatra većina građana. „Imam zdravstveno osiguranje ceo svoj radni vek, odvaja se za zdravstvo, a kupujem lekove. Preskupi su, 6.000 dinara mesečno trošim na lekove za hronične bolesti, visok pritisak i srce“, rekla je jedna Novobeograđanka za Euronews Srbija.

Iz Sindikata lekara i farmaceuta kažu da je ova kontrola dobrodošla i neophodna jer treba znati kako se formiraju cene, ali dodaju i da se marža za lekove više od decenije nije menjala.

„Takav vid kontrole uvek je u interesu potrošača, odnosno korisnika usluge. Znamo kako formiramo cene, postoji neki obrazac, forma, zna se kolika nam je marža. Imam puno godina radnog staža i ta marža se nikada nije kretala iznad 12 odsto, što je sasvim solidno – ako se lepo radi, lepo se i zaradi“, rekla je za Euronews Srbija Dušanka Stefanović Radisavljević iz sindikata.

Vučević je iskazao nadu da će kontrolu apoteka podržati proizvođači lekova jer bi, kako ističe, njihov interes trebalo da bude fer odnos sa konkurencijom.

