PRIPREMLJENA BROJNA IZNENAĐENJA: Gold gondola na Zlatiboru biće spremna za jesenji raspust

Čajetina – Iako Gold gondola periodično ne radi za putnike, zaposleni u tom javnom preduzeću tokom cele godine predano rade na održavanju instalacije i unapređenju kvaliteta usluge.

Krajem oktobra završen je redovan tehnički pregled stubova Gold gondole što predstalja važan deo priprema za predstojeću zimsku sezonu. Kako su bezbednost putnika i besprekorno funkcionisanje prioritet, tehnički pregledi i održavanje instalacije su kotninuirani i moraju se sprovoditi prema zvaničnim propisima.

Trasa najduže jednosegmentne panoramske gondole na svetu je dugačka devet kilometara što već samo po sebi predstavlja izazov jer je potrebno više vremena i pažnje da se odrade pregledi. Prema mišljenju stručnjaka iz inostranstva, koji su do sada sarađivali na tehničkom održavanju gondole, to je jedna od najsavremenijih instalacija u Evropi.

„Svaki tehnički pregled započinje pregledom svih stubova na trasi, kao i platformi na stubovima i proverom da li se uže pravilno kreće. Celokupan proces, između ostalog, obuhvata opštu vizuelnu kontrolu zavarenih čeličnih konstrukcija, proveru zategnutosti vijaka, podmazivanje zglobnih spojeva, proveru košuljica i ležajeva valjaka, proveru nagiba i pravca baterije, kao i proveru elektroinstalacija na stubovima”, rekao je tehnički direktor JP „Gold gondola Zlatibor” Aleksandar Milosavljević.

Zaposleni u tehničkom sektoru su već iskusni i uvežbani, pa im taj proces ne pada teško. Posle više od tri godine rada radnici su uigrani, lakše pronalaze kvarove i brže realizuju preglede. Zaposleni u tehničkom sektoru su još na početku rada prošli obuku za servis stubova u francuskoj kompaniji „Poma” uključujući i rad na visini.

„Nakon svake sezone ova vrsta provere stubova je obavezna. Najvažniji deo pregleda predstavlja detaljan pregled i podmazivanje baterija po kojima se kreće sajla i ukoliko je neki od ležajeva dotrajao onda je potrebna njegova zamena. Slobodno mogu reći da naši serviseri sada sa ovim iskustvom i znanjem mogu pomoći ostalim kolegama koji rade na žičarama u zemlji i regionu što nas čini ponosnim jer smo u mogućnosti da prenesemo najsavremenije metode rada”, dodao je Milosavljević.

Od ponedeljka, 28. oktobra, Gold gondola radi svim danima osim sredom i četvrtkom.

Radno vreme radnim danima je od 10 do 15 časova, vikendima od 9 do 15 časova, a poslednja vožnja sa Tornika u 16 časova. Od 12 do 15. novembra gondola neće raditi zbog redovonog godišnjeg tehničkog pregleda.

Posetioce tokom jesenjeg raspusta na gondoli očekuju raznovrsni sadržaji koji objedinjuju kreativnost, slikarstvo, tradicionalne ukuse i dobru atmosferu na najvišem vrhu Zlatibora uz aktulene muzičke hitove. Takođe, u okviru jesenjeg raspusta biće raspisan i likovni konkurs na temu „Gold gondola u svim godišnjim dobima” od 1. do 15. novembra, a osnovce očekuju nagrade iznenađenja.

(Pančevac/RINA)

RAJ ZA ALERGIČNE NA POLEN: Na Zlatiboru mesecima smanjena koncentracija alergena

PRVA EKSKURZIJA POSLE 15 GODINA: Predškolci iz Opova i Sakula otputovali na Zlatibor