DNEVNI HOROSKOP ZA 9. NOVEMBAR: Bikovi danas da se odmore, a Blizanci da se čuvaju prehlade

BIK: Tipični predstavnici ovog znaka danas bi trebalo da se posvete odmoru duha i tela. Očekuje vas mnogo razmišljanja oko daljih planova naredne sedmice. Uz lepe gestove i tople emocije, pred vama je jedan lep dan u partnerskim odnosima. Dobro se naspavajte.

BLIZANCI: Uz dobru organizaciju i komunikaciju, većina vas može da pronađe ravnotežu između rekreativnih aktivnosti, kao i nekoliko važnih poslovnih dogovora. Za razliku od prethodnog, sa bliskom osobom može da dođe do izvesnih nesporazuma. Čuvajte se prehlade.

RAK: Osobama rođenim u ovom znaku ne preporučuje se da daju velika obećanja danas. Neophodno je da temeljno proverite nove poslovne informacije. Bilo bi dobro da inicijativu prepustite voljenoj osobi, a vi se opustite i uživajte. Zakažite kontrolu kod stomatologa.

LAV: Pred vama je jedan sasvim prosečan dan, imajući u vidu vaše velike ambicije. Dobro bi vam došla kraća pauza. Višak vremena i energije usmerite ka privatnom životu, jer tu vas čeka niz zanimljivih događaja. Nastavite sa pojačanim fizičkim aktivnostima.

DEVICA: Može se dogoditi da vas nekoliko stvari prilično izbaci iz takta ove subote. Ono što vas, kao vrlo pouzdanu osobu, najviše može da iznervira je otkazivanje već isplaniranog dogovora. Nervozu prenosite i na porodičnu atmosferu, a stres prouzrokuje glavobolju.

VAGA: Danas za vas nije povoljan dan da forsirate neke preterane fizičke aktivnosti, ali ste veoma raspoloženi za sklapanje poslovnih dogovora, iako je vikend uveliko počeo. Trebalo bi da budete spremni na kompromis ukoliko dođe do promene plana za izlazak večeras.

ŠKORPIJA: Možete očekivati vrlo dobre rezultate ukoliko svoju pažnju i energiju usmerite ka osobama koje nisu iz vašeg neposrednog okruženja. Bliska osoba vas obasipa ljubavlju i pažnjom, a na vama je samo da se opustite i uživate. Bilo bi lepo da zajedno izađete i dobro se provedete.

STRELAC: Zanimljive poslovne ideje vam se i danas vrzmaju po glavi, ali ne bi trebalo da bilo šta forsirate. Pokušajte da pronađete ravnotežu između obaveza i odmora. Vaš privatni život je već izvesno vreme u mirnim vodama i to vam savršeno odgovara.

JARAC: Ovo je veoma povoljan dan za vas da podvučete crtu i da, konačno, završite nekoliko poslovnih obaveza koje su vam pretekle prethodnih dana. Na privatnom planu, situacija je bez većih promena i to bi trebalo da pogoduje svima koji već imaju stabilne partnerske odnose.

VODOLIJA: Ukoliko ste zadovoljni postignutim poslovnim rezultatima u prethodnim danima, nema nikakvog razloga da se danas ne opustite i predahnete. Na ljubavnom planu nema nekih većih uzbuđenja, što ne znači da treba da se uzdržavate od pokazivanja emocija.

RIBE: Prvi dan vikenda donosi vam neke konfuzne i kontradiktorne informacije u vezi sa poslovnim okruženjem. Razrešenje nedoumica ostavite za početak naredne sedmice. Potrudite se da što je moguće više ugađate vašoj voljenoj osobi, jer ona to zaslužuje.

(Dnevnik)

