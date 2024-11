DNEVNI HOROSKOP ZA 2. NOVEMBAR

Budite zahvalni na onome što imate, jer ćete na kraju imati više. Ako se usredočite na ono što nemate, nikada nećete imati dovoljno.

OVAN : Ukoliko ste nameravali da danas, pre svega, sredite zaostale radne obaveze, imaćete odlične uslove za to. Ostalo može da sačeka i da se odloži za neki drugi dan. Za slobodne, u najavi je nešto što može da poprimi ozbiljniju dimenziju. Zdravlje je odlično.

BIK: Danas bi trebalo da malo usporite i odmorite se. Ako ste u mogućnosti, predahnite i uživajte u nekom porodičnom okupljanju. Sa bliskom osobom ste u odličnim odnosima, zahvaljujući pažnji i obostranom razumevanju. Bilo bi lepo da zajedno izađete u prirodu.

BLIZANCI: Aktivan i kvalitetan dan je pred vama. To vam donosi lep osećaj zadovoljstva, profesionalnu satisfakciju, kao i dodatnu motivaciju za naredni period. Moguće nesporazume u komunikaciji možete rešiti zajedničkim naporom da se prevaziđu trenutni problemi.

RAK: Pred vama je jedan miran i opušten dan. Iskoristite ga za uživanje u nekom hobiju ili za druženje sa porodicom ili prijateljima. Za slobodne predstavnike ovog znaka moguće je obnavljanje nekih emotivnih veza iz prošlosti, što je za vas prilično dobar izbor.

LAV: Danas bi trebalo da se odmarate i da ovu subotu posvetite prvenstveno kućnim obavezama. Opustite se i uživajte u porodičnoj atmosferi. Odredite prioritete da ne biste nehotice zapostavili potrebe druge strane. Osmislite neku zajedničku aktivnost.

DEVICA: Povoljan dan je pred vama za sve vrste komunikacije, pa bi ga valjalo za to iskoristiti. Moguć je i kraći put i prijalo bi vam da to bude sa osobom do koje vam je veoma stalo. Stoga nema dvoumljenja; pođite na neko lepo mesto u prirodi i dobro se provedite.

VAGA: Mnogo posla očekuje osobe rođene u ovom znaku danas. Nema razloga za zabrinutost, pa čak i ako neke stvari budete morali da radite ispočetka. Vaša profesionalna angažovanost ponekad nepovoljno utiče na vaše emotivne odnose. Više se odmarajte.

ŠKORPIJA: Ove subote ćete, najverovatnije, najveći deo vremena posvetiti kućnim poslovima i porodičnim obavezama. Ipak, trebalo bi da odvojite nekoliko sati i za sebe. Na privatnom planu postoji dobra energija sa obe strane, koja sa sobom nosi veoma lepe mogućnosti.

STRELAC: Ukoliko ste već isplanirali najveći deo današnjih obaveza, potrudite se da ih sprovedete u delo. Ova subota nije baš najpovoljnija da se bavite analizom i vraćanjem u neka prošla vremena. Mogući uzrok vašeg neraspoloženja je smanjena fizička aktivnost.

JARAC: Pred vama je još jedan povoljan dan da pokažete koliko ste uspešni i efikasni, a i da podstaknete ostale da slede vaš primer. Danas je lep dan za druženje, pa ga provedite u nekom izlasku ili poseti prijateljima i uživajte. Obogatite ishranu svežim voćem i povrćem.

VODOLIJA: Potrudite se da danas pripazite na neke neplanirane i nepotrebne izdatke. Trošak je opravdan jedino ako ulažete u neku dodatnu obuku ili školovanje. Lep dan očekuje one koji su zadovoljni postojećim stanjem u odnosima sa voljenom osobom. Dobrog ste zdravlja.

RIBE: Veoma dobar i prijatan dan je pred vama. Bilo bi dobro da se posvetite nekim dodatnim aktivnostima vezanim za usavršavanje poslovnih veština. Moguć je i put u inostranstvo. U emotivnim odnosima, vi tačno znate šta želite i ne oklevate da to i pokažete.