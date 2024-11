SPREMITE SE! Stiže drastično zahlađenje, severac već stigao do Srbije

Širom Srbije i dalje je veoma toplo i sunčano vreme, uz temperature i iznad 20 stepeni, a na istoku zemlje i do 23°C, koliko se meri u Zaječaru. Ipak, do severa Vojvodine već je stigao oslabljeni hladni front, uz jak severozapadni vetar, a temperatura neće preći 15 stpeni i biće u daljem padu. Trenutna temperatura u Subotici iznosi 14°C.

Prema kraju dana i do večeri hladni front preći će i preko drugih predela Srbije, uz prolazno jak severozapadni vetar i pad temperature vazduha.

Ipak, biće reč o suvom zahlađenju, tek uz umereno povećanje oblačnosti.

Ovaj hladni front obeležiće pad temperature vazduha i prolazno jak severozapadni vetar, a padavina neće biti.

Severozapadni vetar povremeno i prolauno imaće udare od 40 km/h, dok se najjači udari severozapadnog vetra iznad 50 km/h očekuju na istoku Srbije i na planinama.

U istočnim i jugoistočnim predelima Srbije u nedelju oblačno, dok se u ostalim predelima očekuje vedro, ponegde uz umerenu oblačnost, uglavnom ujutro.

Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 10°C, u Beogradu 5°C, maksimalna dnevna od 12 do 16°C, u Beogradu 13°C.

Dakle, sutra će temperature biti niže za pet do sedam stepeni u odnosu na današnji dan i to zahvaljujući prodoru hladnije vazdušne mase sa severa i severoistoka Evrope.

Od ponedeljka, pa sve do sredine novembra pod uticajem anticklona i visokog vazdušnog pritiska očekuje se stabilno, suvo i uglavnom sunčano vreme, ponegde i uz duže zadržavanje magle.

Maksimalna temperatura biće uglavnom od 12 do 16 stepeni, a u periodu od 7. do 12. novembra od 13 do 17°C, u Beogradu oko 15°C. Tokom većeg dela perioda najtoplije biće u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, temperatura i do 17-18 stepeni. U predelima sa dužem zadržavanjem magle očekuje se hladnije.

Od ponedeljka se ujutro očekuje i pojava slabog mraza i temperatura u mnogim predelima koji stepen ispod nule, lokalno i do -5°C.

Dakle, do današnjeg dana temperature su bile za pet stepeni više od proseka za ovo doba godine, da bi se od sutra temperature vratile na prosečne vrednosti i takve bi bile tokom većeg dela prve polovine novembra, bar do sredine meseca.

Kada je reč o padavinama, nastaviće se veoma sušno vreme, a sve do sredine meseca padavine se ili ne očekuju ili ih neće biti u značajiniim količinama.

Posle prolećnog završetka oktobra, pred nama je jesenji novembar, uz vreme više nalik kalenadu, ali će ono biti stabilno i suvo.

