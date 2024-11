BNS, Starčevo i Jabuka: Semafori rešenje protiv prebrze vožnje

Prebrza vožnja kroz naseljena mesta, kao posledica nepoštovanja postojeće

signalizacije, pre svega u pogledu ograničenja brzine, već dugo predstavlja

veliku opasnost za pešake, a u nekoliko mesnih zajednica, poput Banatskog Novog Sela (BNS), Starčeva i Jabuke, dugo postoje inicijative za prevazilaženje te situacije uspomoć semaforizacije.

S tim u vezi, jedno od najugroženijih je Novo Selo, na čijoj centralnoj raskrsnici, nakon bezmalo četvrt veka raznih pokušaja i inicijativa, konačno je nedavno postavljen semafor, koji bi uskoro trebalo (nakon isteka zakonske procedure) da profunkcioniše, čime bi bio znatno umanjen postojeći problem.

A razlog za brigu je više nego ozbiljan: prema rečima meštana, pešaci godinama stradaju na međunarodnom putu, koji spaja Beograd i Temišvar (koridor E-70), i to najviše na pešačkom prelazu između hrama Srpske pravoslavne crkve i zgrade Mesne zajednice, u ulici gde se nalaze i škola, Dom kulture, pošta, pekare, prodavnice…

Zbog tih saobraćajnih nesreća na deonici pomenutog puta bilo je raznih urgencija za rešavanje tog velikog problema, a Mesna zajednica je te zahteve ka nadležnim mestima naročito intenzivirala u periodu od 2000. godine, kada je u više navrata podnosila inicijativu da se tu postavi semafor, što je pod raznim izgovorima ignorisano.

Međutim, kako se intenzitet saobraćaja na toj deonici puta utrostručio, gotovo svake godine je na toj raskrsnici stradao pešak, a samo u 2023. godini zabeležena su dva incidenta sa smrtnim ishodom.

Ipak, pre nešto oko mesec dana počeli su radovi na postavljanju semafora na pomenutoj raskrsnici, koji su nedavno i okončani, pa se, kao što je rečeno, samo čeka istek zakonskih rokova pre konačnog puštanja u rad.

Slične muke more i druga naseljena mesta, pa tako, recimo, u Starčevu već odavno postoji inicijativa za rešavanje problema uzrokovanih prebrzom vožnjom nesavesnih vozača na mestu poznatom kao Lolinica.

Stanje nije bolje ni otkad je postavljena horizontalna signalizacija, to jest „ležeći policajac”, a nisu pomogli ni usporivači brzine, kao ni vertikalni znak sa ograničenjem, prema kojem u toj zoni nije dozvoljena vožnja brža od 30 kilometara na sat.

A poznato je da se na pomenutoj lokaciji često događaju nesreće, pa i one sa smrtnim ishodima. U poslednje vreme su bila dva takva slučaja. U jednom je krajem prošle godine vozilo iz smera Omoljice uletelo pri brzini od sto na sat u „zoni 30” i pešak je nastradao.

Zbog svega, predsednik Saveta Mesne zajednice Petar Andrejić navodi da je u više navrata ta institucija pokušavala da nametne semaforizaciju kao konačano rešenje.

– Zahvaljujući razumevanju gradskih vlasti izgleda da smo konačno na dobrom putu da u skorije vreme bude postavljen semafor na raskršću kod Lolinice – rekao je Andrejić.

I u Jabuci postoje kontinuirani zahtevi građana za postavljanje svetlosne signalizacije i uprkos tome što je, prema rečima predsednika Saveta Mesne zajednice Slobodana Ilića, na kolovozima u tom selu postavljeno petnaestak „ležećih policajaca”.

– Samo na glavnom putu imamo ih pet, a u ostatku našeg mesta još desetak. Međutim, ni to ne utiče dovoljno na vozače da smanje brzinu i puteve učine bezbednijim za pešake. Zbog toga se, nažalost, događaju saobraćajne nezgode, pa i one s fatalnim ishodima. I to ne važi sam za glavni put nego i za one sporedne, a naročito nam nevolje zadaju nesavesni motoristi. I zato se nadamo da će u skorije vreme taj problem biti umanjen postavljanjem semafora na najkritičnijim mestima i dodatnih novih „ležećih policajaca” – navodi Ilić.

(Pančevac/J. Filipović)

SEMAFOR SPASAVA ŽIVOTE Ima rešenje za crnu tačka kod Lolinice u Starčevu

NESREĆA NA PUTU PANČEVO-NOVO SELO