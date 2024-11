Železničar sa Žižićem protiv TSC

Pred fudbalerima Železničara je još jedan veliki izazov. U Pančevo u nedelju dolazi učesnik Lige konferencije TSC, koji je juče slavio protiv švajcarskog Lugana.

Ipak, sa mnogo samopouzdanja Lazar Romanić i drugovi dočekuju taj meč, a cilj je da se vrate na pobednički put.

Tim iz Pančeva će zvanično predvoditi Milija Žižić, posle ostavka dosadašnjeg šefa struke Marka Savića.

„Situacija je specifična, jer Marko Savić više nije sa nama, a svojevremeno nas je on sve okupio i otvorio ovu sezonu izuzetno dobro. Kao njegovom kolegi žao mi je što on nije još uvek sa nama. Sa te strane utakmica koja dolazi neće biti laka“, rekao je Milija Žižić, koji će do imenovanja novog šefa struke sedeti na klupi Železničara.

Spremni su u Pančevu da se bore za tri boda, bez obzira na ime rivala. Rezultati u poslednjih nekoliko utakmica nisu bili u skladu sa očekivanjima i sada je vreme za nove pobede.



„Otvara nam se prilika da pred reprezentativnu pauzu napravimo dobar rezultat. Uslov svih uslova je da mi odigramo dobro, kvalitetno i da svojim zalaganjem upravo taj i rezultat i zaslužimo. Mislim da smo kadri za tako nešto. Verujem da ćemo u nedelju odigrati kvalitetan meč.

Osvrnuo se Žižić i na situaciju sa igračkim kadrom. Srećom pred ovu utakmicu nema mnogo problema.

„Svi smo na okupu. Nemamo problema sa povredama i kartonima. Zaista verujem da ćemo pokazati karakter, odnosno da će rezultat biti na zavidnom nivou“, objasnio je Žižić.

Najbolji strelac Železničara, Lazar Romanić, veruje da njegov tim već ove nedelje može da izađe iz rezultatske krize, jer je kvalitet ekipe nikad i nije bio sporan.

„Očekujem zahtevnu utakmicu protiv TSC-a. Mi smo malo u padu forme. Tražimo način da se pred ovu reprezentativnu pauzu izdignemo na čelu sa šefom Milijom Žižićem. Verujem da možemo do pozitivnog rezultata“.

Publika je značajan faktor za Železničar. Uz podršku navijača čini se da tim iz Pančeva dobije dodatni elan i motiv.

„Znači nam podrška navijača, žao nam je što im u poslednje vreme nismo mnogo doneli. Želim da ih pozovem u što većem broju. Daćemo maksimum da ih obradujemo“, objasnio je Romanić.

(Pančevac)