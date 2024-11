Jutarnji mraz i sunčan dan, temperatura do 16 stepeni

Najniža temperatura od -6 °S na jugoistoku do 2 °C u Beogradu, a najviša dnevna od 10 do 16 °C

Ujutru hladno sa slabim i umerenim mrazem, u Sremu i Posavini, po kotlinama, dolinama reka i visoravnima zapadne, jugozapadne i južne Srbije magla.

Tokom dana pretežno sunčano uz slab promenljiv vetar, u donjem Podunavlju i na jugu Banata slab i umeren jugoistočni.

Najniža temperatura od -6 °S na jugoistoku do 2 °S u Beogradu, a najviša dnevna od 10 do 16 °C.

Žuti meteo-alarm će biti aktivan zbog magle u zapadnom, jugozapadnom i uugoistočnom delu zemlje, ali i na KiM.

Nedelja: Što se tiče nedelje, ujutro se očekuje mestimično slab mraz. Tokom dana se očekuje oblačno vreme, a ponegde i slaba, kratkotrajna kiša. Na najvišim planinama ponegde i sneg, dok će vetar biti slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura vazduha od -3 do 4 stepeni, a najviša od devet na severozapadu do 13 stepeni na istoku i jugoistoku.

Ponedeljak: Umereno do potpuno oblačno, na istoku zemlje i na jugu Banata ponegde sa slabom kišom. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od -3 do 2 °S, a najviša od 8 do 11 °C.

Utorak: Umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od -3 do 3 °C, a najviša od 8 do 11 °C.