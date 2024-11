KUP ŽANDARMERIJE: Džudisti Dinama osvojili tri medalje

Džudisti pančevačkog Dinama osvojili su tri medalje danas

u Beogradu, gde se održalo međunarodno takmičenje u džudo Kup „Žandarmerija 2024“. Na ovom takmičenju nastupilo je 670 takmičara iz sedam zemalja.

Džudo klub Dinamo iz Pančeva je nastupio sa sedam takmičara koji su osvojili tri medalje, jednu srebrnu i dve bronzane.

Medalje su osvojili :

Hristina Dimitrijevski, u kategoriji mlađe devojčice do 32 Kg, bronzanu medalju

Staša Simanić, u kategoriji mlađe devojčice do 52 Kg, bronzanu medalju

Vukašin Bačević, u kategoriji mlađi dečaci do 30 Kg, srebrna medalja

