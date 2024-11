Ujutru magla i mraz, u toku dana oblačno s kišom

Najniža temperatura od minus pet do dva stepena, a najviša dnevna od sedam do 11

Hladno jutro sa mrazem i maglom, a dan oblačan, ponegde sa kišom. Najviša dnevna temperatura do 11 stepeni.

Jutarnji mraz i maglu zameniće oblačan dan, ponegde na zapadu i jugozapadu sa kratkotrajnom kišom, a u ostalom delu zemlje sa sunčanim intervalima.

Najniža temperatura od minus pet do dva stepena, a najviša dnevna od sedam do 11, a u Timočkoj krajini do 14 stepeni.

I u utorak se očekuje oblačno vreme sa kišom, ali uz temperaturu do 14 stepeni.

Bolovi u mišićima i glavobolja kod meteoropata Očekivana biometeorološka situacija može doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez je neophodan kod osoba sa varirajućim krvnim pritiskom i psihičkim tegobama. Kod meteoropata su mogući bolovi u mišićima, nervoza i glavobolja.

