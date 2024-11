NAŠI RAZGOVORI SU BILI KONKRETNI Vučić: Verujem da će rezultati uskoro biti veoma vidljivi

Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Kazahstana Kasima Žomarta Tokajeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Obraćanje Vučića

Predsednik je gostu poželeo dobrodošlicu.

– Počastvovan sam, veoma sam srećan što sam mnogo toga mogao da čujem i naučim od predsednika Tokajeva. Ustanovili smo da prijateljstvo dve zemlje se zasniva na dubinskom prijateljstvu naših naroda. Naši razgovori su bili veoma konkretni, želim još jednom da se zahvalim mom dragom prijatelju što je Kazahstan uvek podržavao teritorijalni integritet naše zemlje. Nikada nećemo zaboraviti to što ste bili na strani naše zemlje. Takođe želim da smo razgovarali o svim sferama društvenog života. Obojica smo naravno zabrinuti i želimo uspostavljanje mira na evro-azijskom tlu. Čini mi se da obojica smatramo da je očuvanje mira od suštinskog značaja. Razgovarali smo o saradnji na različitim poljima, vojno-tehničke, vojno-medicinske saradnje. Verujem da će rezultati uskoro biti veoma vidljivi. Govorili smo o daljoj saradnji u oblasi nauke, digitalizacije, IT sektora. Govorili smo i o saradnji u oblasti poljoprivrede, energetike, industrije. Da bismo to mogli moramo da ostvarimo saobraćajno povezivanje, i zbog turizma, ali i da kompanijama obezbedimo da prave dobar biznis – rekao je Vučić i poželeo Tokajevu da se u Srbiji uvek oseća kao kod kuće i poželeo sve najbolje kazahstanskom narodu.

Obraćanje Tokajeva

Tokajev se zahvalio na pozivu.

– Vi ste nas dočekali tako toplo. Želeo bih da istaknem značaj posete. Srbija je pouzdan partner, naš odnos se zasniva na uzajamnom poštovanju i podršci. Želimo da jačamo trgovinu. Predsednik Vučić je dao doprinos jačanju bilateralnog partnerstva. Postigli smo veoma značajne dogovore i saglasili se da produbimo ekonomske i trgovinske odnose. Kazahstan je posvećen izvozu industrijskih proizvoda, hrane. Dogovorili smo da povećamo saradnju poslovnog saveta.

Razmena potpisanih sporazuma

Nakon plenarnog sastanka delegacija Srbije i Kazahstana, počela je ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu dvojice predsednika. Dve zemlje potpisaće i razmeniti 10 dokumenata. Imamo dosta novih projekata. Naše vlade će raditi u tom pravcu. Mi smo posvećeni tome da napravimo povoljne uslove za srpske kompanije. Kada je Kazahstan bio pogođen poplavama, Srbija je obezbedila značajnu finansijsku pomoć. Zahvalan sam predsedniku Vučiću.

(Pančevac/Novosti)

