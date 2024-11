UKRAJINA NAPALA RUSKO SKLADIŠE ORUŽJA: Raketa udarila u prodavnicu u Karačevu na oko 80 KM od granice?!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski navodno je danas dozvolio da se izvrši prvi udar na teritoriju Rusije sa raketama dugog dometa koje su dobijene od SAD, javlja DailyMail, pozivajući se na ukrajinske vojne zvaničnike.

Eksplozija, koja je obasjala noćno nebo, uhvaćena je na snimcima navodno nastalim sa udaljenosti od nekoliko kilometara od mesta udara. Raketa je navodno udarila na oko 80 kilometara od najbliže ukrajinske granice u prodavnici municije u Karačevu, u ruskoj oblasti Brjanska. Telegraf.rs nije nezavisno mogao da potvrdi autentičnost ovih snimaka.

Svedoci i ruski vojni blogeri su javili da je skladište municije bilo meta projektila, a ukrajinski vojni zvaničnici su navodno kasnije potvrdili za RBC Ukraine da je za napad korišćen ATACMS.

❗Today in the Bryansk region, in the village of Karachev, a large Russian ammunition depot was hit by an ATACMS missile; eyewitnesses observed powerful explosions and a secondary detonation. A missile threat was declared a few minutes before the strike.

Međutim, guverner oblasti Brjansk tvrdi da je napad izveden dronovima. On je istakao da su dronovi oboreni, te da u napadu nije bilo žrtava niti veće materijalne štete.

Izveštaji o napadu usledili su nekoliko minuta nakon što je Kremlj zapretio „nuklearnim odgovorom“ ako Ukrajina napadne mete na ruskom tlu sa municijom dugog dometa koju je isporučio Zapad.

Last night, the AFU conducted an ATACMS strike on the Russian 1046th Logistics Center, 67th GRAU Arsenal, #Karachev, #Bryansk Oblast, Russia, 115-km from UA border @ 53.144499, 34.952172. 12 secondary explosions and a massive detonation were recorded.

So „no response“ on the use… pic.twitter.com/fnRVe2Y2Nn

— OSINT (Uri Kikaski) 🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 🇮🇱 (@UKikaski) November 19, 2024