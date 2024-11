VUČIĆ SE OBRAĆA NACIJI: Već tokom sutrašnjeg dana očekujem nove ostavke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji.

– Verujem da će večerašnje obraćanje biti važno za naše ljude, za naše građane, a za mene, svakako, ne lako, jer biće vesti dobrih, ali i onih koje to, svakako, nisu – rekao je on.

Ponovo je izrazio saučešće porodicama žrtava tragedije u Novom Sadu i poručio da će im država pomoći.

– Već tokom sutrašnjeg dana očekujem nove ostavke na Vladi i u drugim mestima, a siguran sam i da će tužilaštvo preduzimati mere u najkaraćem mogućem roku – najavio je.

Kaže da odgovornost ne može da se izbegne.

– Petnaest ljudi nisu poginuli svojom krivicom, već zato što neko svoj posao nije obavio valjano i u skladu sa zakonom – kazao je on.

Neki su uspeli da pritiskom i strahom zaustave Srbiju, kazao je.

– Reč je o tome da danas ne možete da dobijete potpis nijednog državnog organa. Niko ne želi ništa da poptiše. Ne možete da dobijete nijedan akt jer niko ne želi da stavi svoj potpis i da bude odgovoran za bilo šta. Danas svi mi, uključujem i sebe i svoje prijatelje, poput zveri učestvujemo u kampanji traženja krvi i odgovornih – rekao je Vučić.

Ističe da mnogi ne razumeju da je potrebno imati veru u državu, ali da se ne ide u hajku i harangu.

– U domovima zdravlja ljudi žele da rušimo nadstrešnice i da rušimo sve. Kad ćemo da otvorimo prugu Beograd – Subotica? Hoćemo li stići da je otvorimo osmog? Kako će to da izgleda sutra bilo gde? Koji ćemo most da rekonstruišemo? Ko će da ga pusti? – pitao je on.

Kaže da ga je sramota što u svemu učestvuje i televizija koju svi plaćamo.

– Nisu ni tužioci ti koji ustanovljavaju ko je kriv, nego sudovi – rekao je Vučić.

„Rekao sam sinoć Vučeviću, sve što je potrebno svalite na mene“ Vučić kaže da pokušava preuzme na sebe odgovornost veću nego ikada, da bi zemlja išla napred. Naveo je da je sinoć na sastanku rekao premijeru i predsedniku SNS-a Milošu Vučeviću, da sve svale na njega (Vučića), ali da Srbija ne sme da stane. “Ja sam rekao Milošu, nije problem. Sve što je potrebno do kraja mog mandata, svalite na mene. Samo Srbija ne sme da stane. Stala je Evropa dobrim delom“, preneo je Vučić. Istakao je da tragediju u Novom Sadu, ako ništa, sasvim sigurno niko nije namerno izazvao, ali da neznanje, nestručnost i neodgovornost ne oslobađaju krivice.

(Pančevac)

LUČIĆ: Namera Prištine da ukine usluge Telekoma na KiM neće uspeti