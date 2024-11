DRUGA FAZA RADOVA: 11 miliona dinara za sređivanje prostora oko spomenika na Stratištu

Pančevački Zavod za zaštitu spomenika kulture dobio je 11 miliona dinara od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za redove u okviru druge faze na spomeniku Brazde na Stratištu. Radovi će početu narednih meseci, jer je u planu i treća faza u okviru koje će se sređivati amfiteatar koji se nalazi iza spomenika.

Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Pančeva konkurisao je kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja po javnom pozivu za Konkurs za investiciono održavanje ratnih memorijala koji se odnose na negovanje kulture sećanja na oslobodilačke ratove u Srbiji. Dobijeno je 11 miloina dinara za Projekat konzervatorosto – resatauratorskih radova na Stratištu.

– U pitanju je druga faza ovih radova. Prvu fazu smo završili 2019. godine kada je u potpunosti rekonstruisan spomenik Brazde koji je u periodu od 2014. do 2016. godine u više navrata bio devastiran nasilničkim upadima vandala koji su odneli više od polovine bronze koja se nalazila na ovom spomeniku. Tada je to vraćeno u prvobitno stanje po idejnom projektu arhitekte Nebojše Delje. Druga faza ima za cilj da se poboljša pristup spomeniku i plato oko samog spomenika koji će biti popoločan granitnim pločama. Naredne godine nas očekuje još jedan konkurs, da poboljšamo ceo ovaj kompleks a to je amfiteatar koji se nalazi iza samog smpomenika

Spomenik Brazde na Stratišu je od izuzetnog značaja za istoriju grada Pančeva i ovih prostora Poznato je da je na ovom mestu u periodu od okobra 1941 godine do oktobra 1944 godine vršeno konstantno ubijanje nevinih žrtava, kaže Anja Andrić iz Zavoda. Na ovom mestu je u novembru 1941 godine ubijeno 2200 Jevreja kao odmazda za ubijena 22 Nemca.

– Poznato je da je u toku prva dva meseca, 1941godine , oktobar i novembar su u pitanju svakodnevno dovoženo 10 kamiona sa po više desetina ljudi koji su ovde stradali. Oni su vrlo često i sami kopali jame u dužini od 12 do 20 metara u koje su kasnije bili i bacani. Ova lokacija je bila pogodna jer je bilo dobre veze sa logorom na Banjici, Starom Sajmištu i Topovskim šumama odakle su i dovozili zatvorenike. Ovo nije jedino mesto stradanje, ali je ove najveći broj ljudi stradalo

Nažalost tačan broj žrtava na Stratištu nikada neće biti poznat, jer su Nemci krajem Drugog svetskog rata uništili dokaze od broju stradalih. Prema rečima Anje Andrić ni Anketna komisija za ratne zločine posle rata nije uspela da utvrdi razmere zločina na ovom mestu.

(Pančevac/RTV Pančevo)

Obnova „Stratišta”: Za kulturu sećanja i poštovanje žrtava

Unapređenje memorijalnog kompleksa „Stratište“