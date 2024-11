RAKETIĆ: Uspešno ćemo završiti ovu sezonu

Branislav Raketić, gradski većnik zadužen za komunalne delatnosti istakao je na smotri Zimske opreme da na teritoriji grada Pančeva postoje putevi prvog i drugog prioriteta.

„Putevima prvog prioriteta saobraćaju autobusi „Pantransporta“, a to su i putevi koji vode do najvažnijih, kako gradskih, tako i seoskih institucija. Kada smo sigurni da su putevi prvog prioriteta u potpunosti prohodni, onda se prelazi na puteve drugog prioriteta“, kaže Branislav Raketić, gradski većnik zadužen za komunalne delatnosti za RTV Pančevo.

On je podserio na tri prioriteta Zimske službe.

“ Prvi prioritet je od 15. do 28.novembra kada je povremeno održavanje puteva što znači povremeno dežurstvo. Drugi prioritet je od 28. novembra do 15. marta gde puno dežurstvo 24 sata kada asu sva vozila i ljudstvo na raspolaganju da bi se uspešno završila zinska sezona. Treći period je od 15. novembra do 30. novembra, kada se vraćamo na taj nulti režim održavanja svega što se dešava u međuvremenu. Ovu sezonu ćemo veoma uspešno da završimo“, nagalsio je Raketić.

Zimska služba u Pančevu spremna je za eventualne snežne padavine, a raspolaže sa 11 kamiona i svim priključnim mašinama za održavanje opštinskih i lokalnih puteva.

(Pančevac)

