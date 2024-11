VUČIĆ: Pokušali su da spreče penzionere da dobiju svoje uvećane penzije…

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na svom Istagram nalogu povodom haosa u Skupštini.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će, bez obzira na to što je zabrinut zbog, kako je naveo, divljačkog ponašanja dela poslanika u Narodnoj skupštini, vlast na njihovu nepristojnost, nevaspitanje i bahatost da odgovori još većim radom u budućnosti.

„Bez obzira na to što sam zabrinut zbog divljačkog ponašanja dela poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, svakodnevnog siledžijstva koje provode širom naše zemlje, želim da umirim građane i kažem im da ćemo na njihovu nepristojnost, nevaspitanje i bahatost odgovoriti još većim radom u budućnosti“, napisao je Vučić na Instagramu.

On je dodao da je opozicija danas pokušala da spreči penzionere da dobiju svoje uvećane penzije i zaposlene u javnom sektoru da dobiju svoje uvećane plate.

„Neće im proći. Srbija neće stati“, istakao je Vučić.

U video poruci na Instagramu, Vučić je rekao da već danima pojedini pripadnici bivšeg režima i njihovi poštovaoci pokušavaju u Srbiji da izazovu nemire, dodajući da oni na svakom mestu izazivaju nasilje, napadaju policajce, zaustavljaju saobraćaj, zaustavljaju obične ljude koji ne mogu da dođu do svog posla, koji ne mogu da odvedu decu u bolnice.

„Svakoga dana to nasilje šire u druge sfere društvenog života, ne bi li pokazali kako bez njih ne može postoji normalan politički život. Ucenjuju nas svojom nepristojnošću, svojim nevaspitanjem, svojom bahatošću i svojim siledžijstvom. Razume se, u tome uvek prednjače oni koji su svoje siledžijstvo pokazali, i baš je dobro da na današnji dan se to pomene, pre svega prema ženama, na dan borbe protiv nasilja nad ženama i protiv nasilja u porodici jer drugi način za svoj dolazak na vlast i ne vide“, naveo je Vučić u video poruci.

On je dodao da oni ne vide način za dolazak na vlast, jer nemaju programe, nemaju planove i svaka tragedija je njihova šansa, „svaki srušen most je njihova nova šansa“.

„Kada treba da se učini nešto za narod, uvek su protiv toga. Kada ih pitate za šta su, nikada ne znaju. Za sve one koji su zabrinuti kuda Srbije ide i ima li Srbija budućnost sa ovakvom političkom scenom – ima, i uprkos njoj. Zato što postoje ljudi koji će da se bore za Srbiju, koji je vole više od svega, koji će da nastave da grade i da rade i koji će, uprkos želji onih koji su danas izazvali nasilje u Narodnoj skupštini, a to je nesumnjivo grupa onih koji se predstavljaju kao opozicija, a opozicija su Srbiji a ne vladajućim strukturama. Njihova namera da se ne isplate penzije, uvećane za 11 odsto, da se ne isplate plate, uvećane od osam do 11 odsto, našim najstarijim sugrađanima, našim radnicima – neće proći“, naveo je predsednik Srbije.

Učinićemo sve da uradimo svoj posao, u skladu sa interesima građana, očuvaćemo mir, očuvaćemo stabilnost, dodao je Vučić.

„I ne sekirajte se, ljudi, niti su oni hrabriji, oni su opasni samo zato što stida nemaju. Zato je važno da mi budemo mirni, da nadležni organi rade svoj posao i budite ubeđeni, Srbija neće stati i Srbiju nikada najgori neće pobediti. Živela Srbija“, zaključio je Vučić u video poruci.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odredila je pauzu na današnjoj sednici parlamenta, pošto su poslanici opozicije fizički sprečavali raspravu o budžetu.

(Politika)