PADINA: Na manifestaciji Bundeva kao hrana i lek održano predavanje Značaj digitalizacije u poljoprivredi

Na manifestaciji „Bundeva kao hrana i lek“ u Padini, diplomirani inženjer poljoprivrede Bogdan Garalejić održao je predavanje na temu „Značaj digitalizacije u poljoprivredi“.

„Bundeva kao hrana i lek“ – naziv je manifestacije koje već više od deceniju i po uspešno organizuje Udruženje žena iz Padine. Dešavanje je kulturnog, gastronomskog, zabavnog karaktera, ali i edukativnog značaja. Predavanja organizuje padinsko Udruženje u saradnji sa Istraživačko-razvojnim Institutom Tamiš u Pančevu. Predavanje je ove godine za „Bundeva bal“ odredila koordinator savetodavstva u Institutu master Maja Sudimac. Predavač je bio njen kolega diplomirani inženjer poljoprivrede Bogdan Garalejić a naziv teme bio je „Značaj digitalizacije u poljoprivredi“.

– Predavanje koje je ove godine odredila koleginica Maja Sudimac koja nije u mogućnosti da dođe je vezano za značaj digitalizacije u poljoprivredi kao jednog alata koji bi žene malo podigao iz njihovog ustaljenog posla i ovladavanje određenih veštija vezano za digitalizaciju, žene bi stekle određena znanja i prednost, mogle bi neke svoje proizvode i poslove da podignu na viši nivo, da se proširi na celu zemlju. Ovladati digitalizacijom nije samo znati gledati u mobilni telefon, nego treba naučiti da se prate određene društvene grupe i učestvovati u samom radu poljoprivrednog gazdinstva. Treba uči i otovoriti eagrar, podsetiti muža ili ukućane da treba nešto da se završi, da se uradi na vreme i biti informisan. Nije to samo informisanje o eagraru ili druge konkurse, nego informisanost između veće grupe žena, udruženja, pojedinaca i to je zaista nešto čime treba ovladati i ne treba imati predrasude prema tome ili reću ja to ne znam ili ne bih htela da radim. Uz podršku žena koje imaju to znanje, gazdinstvo će moći da napreduje i da bude održivo.

Studija je pokazala da žene i muškarci u ruralnim područjima imaju jednak i skoro univerzalan pristup pametnim telefonima i internetu, što može podržati digitalizaciju, istakao je Garalejić.

(Pančevac/RTV Pančevo)

