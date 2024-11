VRŠAC: Održana svečanost povodom Nacionalnog dana Rumunije

Povodom Nacionalnog dana Rumunije, u Vršcu je organizovana svečanost, pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata Rumunije u Vršcu. Svečanosti su prisustvovali zvaničnici iz Srbije i Rumunije, uključujući predstavnike lokalnih samouprava, Episkopa Jeronima iz Eparhije Dakije Feliks i ambasadorku Republike Rumunije u Srbiji, njenu ekselenciju gospođu Silviju Davidoju. Poseban doprinos svečanom tonu večeri dao je hor „Sv. Joan Damaskin“ Eparhije Arada, koji je izveo himne Srbije i Rumunije.

Srdačne čestitke povodom najvećeg nacionalnog praznika u Rumuniji „Dana velikog ujedinjenja“ uputila je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović:

– Značaj rumunske nacionalne zajednice u našem gradu je veoma veliki, a lokalna samouprava to dokazuje stalnim ulaganjima u aktivnosti i institucije koje su važne za život Rumuna. Grad Vršac predstavlja riznicu tradicije, kulture i jezika rumunskog naroda na ovim prostorima i već više od jednog veka su kolevka negovanja dobrih međuljudskih i međunacionalnih odnosa čime je stvorena neraskidiva kompaktnost dva susedna naroda. Naša lokalna samouprava će i u budućnosti raditi na očuvanju međuljudskih i međunacionalnih odnosa kao što smo to i do sada uspešno radili jer je sama priroda različitosti utkana u tradiciju našeg grada koja se gradila vekovima. Nastavićemo i sa ulaganjima u infrastrukturu i ustanove značajne za rumunsku nacionalnu zajednicu, posebno u selima gde rumuni pretežno žive. Pružaćemo podršku u organizaciji raznih kulturnih, tradicionalnih i sportskih manifestacija i konstantno unapređivati obrazovanje na rumunskom jeziku.“ istakla je u svom obraćanju prisutnima gradonačelnica Mitrović, koje je potom i poželela uspešnu misiju u Srbiji i Vršcu novoimenovanoj generalnoj konzulki Republike Rumunije Anki Korfu.

