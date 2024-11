GRAD PANČEVO: Usvojena odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra

Treća sednica Skupštine Grada Pančeva počela je danas minutom ćutanja za žrtve u Novom Sadu. Odbornici su usvojili velikom većinom 27. predloga koji su se našli na dnevnom redu.

Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva, u svom obraćanju pozvao je odbornike da usvoje odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji Grada Pančeva, kako bi mogli da utvrdimo porez na imovinu za 2025. godinu.

„Imamo zakonsku obavezu, kao lokalna samouprava da do 1. decembra usvojimo ovakvu odluku i stvorimo uslove za obračun poreza na imovinu za narednu godinu. Ono što je prethodilo današnjoj raspravi povodom ove Odluke, jeste činjenica da je ona bila predmet javne rasprave sedam dana, u skladu sa zakonom i to u periodu od 21. novembra 2024. godine, do 28. novembra 2024. godine. Sve zainteresovane strane su mogle da daju svoj komentar povodom ove odluke. Što se tiče poreza na imovinu i prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji Grada Pančeva, na osnovu kojih ćemo utvrditi porez na imovinu za 2025. godinu, jeste da nema drastičnih promena u odnosu na prethodnu godinu. Podaci koji se primenjuju za utvrđivanje ovih cena jesu podaci koji se dobijaju od Republičkog zavoda za statistiku“, naveo je Stevanović.

Usvojeni su i predlozi Srednjoročnog plana grada Pančeva za period 2024 – 2026. godine, kao i Strateškog plana Komunalne milicije Gradske uprave grada Pančeva za period od 2024. do 2029. godine.

„Planovi su, živ organizam. Mogu da se menjaju, ali treba i da se realizuju, u zavisnosti od datog vremena. Imamo Srednjoročni plan za naredne tri godine, možda može da dođe do nekih promena u realizaciji tih ideja, ali cilj nam je uvek isti. U prethodnom periodu smo se trudili da otvorimo nove fabrike i nova radna mesta. Iskoristiću priliku da se zahvalim odborničkoj grupi „Grupa Pančevo – Vaše komšije“ zato što su podržali Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije proširena Misa sa grobljem, celina 3 i na taj način dali svoj doprinos da stvorimo bolje uslove za izgradnju što kvalitetnijeg vrtića,“ naveo je Stevanović.

Odbornici su razmatrali, a zatim i usvojili predloge zaključka o dostavljanju Informacija o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač grad Pančevo, kao i izmene programa poslovanja javno komunalnih preduzeća, koja obavljaju poslovne aktivnosti na teritoriji grada Pančeva.

Usvojeni su i predlozi rešenja o izboru člana Gradskog veća grada Pančeva, o prestanku mandata, a zatim i imenovanju vršioca dužnosti direktora javno komunalnih preduzeća, kao i o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Pančeva.

(Pančevac)

