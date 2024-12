DVE PREDSTAVE U DECEMBRU: Vanja, Sonja, Maša i ostali i Kaučing u Kulturnom centru Pančeva

U decembru mesecu u Kulturnim centru Pančeva na repertoaru su dve pozorišne predstave – “Vanja, Sonja, Maša i ostali” Ksenije Krnajski i “Kaučing” Dušanke Glid Stojanović.

U ponedeljak, 16. decembra u 19.30 u Dvorani na programu je predstava Kristofera Djuranga “Vanja, Sonja, Maša i ostali” autorke Ksenije Krnajski, sa Goranom Jevtićem, Milicom Mihajlović, Katarinom Marković, Isidorom Minić, Đorđem Kadijevićem i Natalijom Stepanović u glavnim ulogama.

Vanja i njegova usvojena sestra, Sonja žive mirnim i povučenim životom ispunjavajući sudbinu Čehovljevih likova čija imena nose. Njihov tromi život u kući u kojoj su odrasli prekida iznenadna poseta sestre Maše, glumice i njenog mlađeg dečka umetničkog imena Žaoka. Tu je i kućna pomoćnica Kasandra, obdarena proročkim moćima i mlada devojka Nina koja bi takođe želela da postane glumica. Pozivom na maskenbalsku žurku počinje uzbudljiv vikend rivalstva, žaljenja, ogorčenosti i iskrenosti. Kristofer Djurang, jedan od najpoznatijih savremenih američkih komediografa, za “Vanju, Sonju, Mašu i ostale” nagrađen je Tonijem za najbolju dramu 2013. godine, a komad je ubrzo postao brodvejski hit.

U sredu, 18. decembra, u 19.30 na Maloj sceni KCP-a, na programu je predstava “Kaučing” Dušanke Glid Stojanović, u kojoj uloge tumače Dušanka Glid Stojanović i Dragana Đukić. Predstava „Kaučing” je duhovita duokomedija koja se dotiče mnogih aktuelnih socijalnih tema, obraćajući se podjednako ženama i muškarcima uzrasta 18+.

Ime „Kaučing” referiše na kauč i „kouč“, zato što naše protagonistkinje teže duhovnom usavršavanju koje se nameće kao poželjna društvena norma. Tema ovog komada su dve žene koje, sedeći na kauču, otvaraju razne probleme i razmišljaju o tome kako se usavršiti u savremenom svetu, pored svih prepreka i iskušenja muško-ženskih odnosa: afera, romansi, šema, ljubavi, brakova, razvoda i ljubavnika.Tekst je nastao kao posledica ogromne invazivne kampanje da savremene žene moraju da promene svoje navike života, a predstava „Kaučing” govori o mnogim metodama zvanične i nezvanične terapije: reikiju, tetahilingu, horoskopu, meditaciji, joga terapiji ćutanjem, tarotu, vako-slimu, gongovima, psihoterapiji i svemu onom

što čini da seosećamo duhovno zdravijim. Dakle, sedeći na kauču, naše dve (anti)junakinje razmatraju na veoma duhovit način sve metode ispravljanja duše i tela, uz veliku količinu viskija koji u tom iscelivanju pomaže.

Biletarnica Kulturnog centra Pančeva otvorena je od ponedeljka do petka od 13 do 21 sat, subotom od 11 do 21 sat, dok je nedelja neradni dan.

(Pančevac/KCP)

