Skupština Novog Sada izglasala poverenje gradonačelniku Đuriću

NOVI SAD – Skupština Novog Sada izglasala je poverenje gradonačelniku Milanu Đuriću. Protiv njegove smene bilo je 48 odbornika, dok je njih 25 glasalo za, a jedan listić bio je nevažeći. Grupa okupljenih na poziv opozicije ispred Skupštine Novog Sada pokušavala je danas da upadne u zgradu Skupštine dok je trajala rasprava o zahtevu opozicije da Milan Đurić bude smenjen sa mesta gradonačelnika. Opozicioni poslanik Miran Pogačar nasrnuo je na gradonačelnika Milana Đurića neposredno pred početak glasanja.

Sednica je počelo mirno, minutom ćutanja za stradale u tragediji na Železničkoj stanici, jednoglasno je usvojen dnevni red, a potom je počela i rasprava.

Do incidenata je došlo kada su okupljeni ispred Skupštine na poziv opozicije, pokušali nasilno da provale u zgradu parlamenta, u čemu ih je sprečila policija. U tim trenucima, pojedini opozicioni odbornici izašli su iz sale i sišli do vrata, gde je takođe došlo do koškanja sa pripadnicima obezbeđenja i policije. Rasprava nije prekinuta, ali je i u sali došlo do nekoliko incidenata.

Među okupljenima bili su opozicioni političari Marinika Tepić, Srđan Milivojević, Goran Ješić, Aleksandar Jovanović Ćuta, kao i opozicioni poslanici u pokrajinskom parlamentu.

Sednica Skupštine Novog Sada, na čijem je dnevnom redu bio zahtev za smenu gradonačelnika Milana Đurića, sazvana je na zahtev opozicije.

Opozicija je prethodnih dana pozvala građane da danas dođu ispred Skupštine Grada Novog Sada i izraze nezadovoljstvo zbog tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Opozicija na sednici Skupštine Grada Novog Sada ometala raspravu koju je sama tražila

Na poziv opozicionih odbornika, ispred Skupštine Grada bili su aktivisti sa pištaljkama i vuvuzelama koji protestvuju.

U sali Skupštine Grada, gde se održavala sednica, čula se buka jer je deo odbornika otvorio prozor.

Pre početka sednice obratila se predsednica Skupštine Grada Novog Sada Dina Vučinić.

„Ovo nije način da se dođe do smene vlasti, već se na vlast dolazi isključivo preko izbora. Mi ćemo vrlo argumentovano obrazlagati zašto mislimo da je Milan Đurić dobar gradonačelnik Novog Sada, zašto mislimo da je Miloš Vučević dobar premijer za državu Srbiju i zašto mislimo da Aleksandar Vučić treba da vodi državu Srbiju. Od toga ne bežimo“, navela je predsednica Skupštine Grada.

Vučinićeva je podsetila da je vlast u Novom Sadu u prethodnih 10 godina otvorila 10 novih vrtića, dve nove škole, 14 fabrika, te da je to jedan od razlog zašto Milan Đurić treba da nastavi da vodi grad.

(RTV)

MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM: Malo dobre volje za rešenje mnogih problema