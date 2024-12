SRBI, PAZITE SE! Hara nova SMS prevara – jedan pogrešan potez može mnogo da vas košta

Pojavila se nova SMS prevara u Srbiji u kojoj nepoznata lica nude dnevnicu od 12.000 dinara za rad od sat-dva, i to za jedan poznati američki konglomerat, a nakon što pozovu žrtve – opustoše njihove bankovne račune.

Koliko god da je na „prvu loptu“ ovo idealna ponuda za mnoge, zapravo je još jedna prevara koja ima za cilj da iscedi vaša sredstva sa računa. Prvo vas namame pričom da su iz odeljenja za ljudske resurse izmišljenog projekta pod nazivom „Berkšir Hatavej XU Group“ i da zapošljavaju tim za rad na pola radnog vremena.

Potom vam ponude zaista primamljive, ali lažne, uslove rada:

Traže se ljudi od 20 do 65 godina;

Nije potrebno radno iskustvo;

Rad koristeći mobilni telefon;

Program za rad na pola radnog vremena, traje sat do dva;

Dnevna zarada od 12.000, pa sve do 121.000 dinara;

Dodatno vas osvoje pričom da će ,“prvih 50 osoba koje se prijave dnevno dobiti dodatni bonus od 11.000 dinara“.

Zatim vas pozivaju na akciju, i ostavljaju kontakt telefon na koji treba da im se javite ukoliko ste zainteresovani. Broj počinje sa +132 koji se povezuje sa Zelenortskim Ostrvima koji nemaju nikakve veze sa američkim kontinentom.

Podsetimo, slična prevara već je kružila Srbijom pre nekog vremena. Još jednom apelujemo da na ovakve poruke nikako ne odgovarate, i ne otvarate ih jer imaju samo jedno za cilj – da opustoše vaš tekući račun.

(Pančevac/K1)

