U Pančevu oblačno, mestimično s kišom

Najniža temperatura od 2 do 5, a najviša od 3 do 7 stepeni. Uveče i u toku noći u nižim predelima istočne Srbije sneg.

Oblačno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito na jugozapadu Srbije, gde se očekuje od 10 do 15 cm novog snega.

Na severu Vojvodine uglavnom suvo.

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni.

U Pančevu povremeni pljuskovi, najniža temparatura 3, najviša 5 stepeni.

Petak: Ujutro oblačno, na jugu i istoku ponegde s kišom, u planinskim predelima sa snegom, a sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima istočne Srbije. U toku dana malo toplije uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša od 6 do 9 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 3 stepena. Uveče i u toku noći oblačno u svim krajevima, ponegde sa slabim padavinama.

Subota: Promenljivo, toplije i uglavnom suvo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, dok će se u južnim krajevima zadržati oblačno, ponegde s kišom. Vetar slab do umeren južnih smerova, a uveče jugoistočni vetar biće u pojačanju. Najniža temperatura od 1 do 4, a najviša od 8 do 14 stepeni. U toku noći naoblačenje.

Nedelja: Oblačno i vetrovito s kišom u svim krajevima, ali uz još toplije vreme, pa se kiša očekuje i na planinama, što će usloviti topljenje snega. Duvaće umeren i jak južni vetar, koji će na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na planinama dostizati udare olujne jačine, uveče i noću u slabljenju, a na severu i zapadu Srbije u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 7 do 15 stepeni.

(RTS)