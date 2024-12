Danas počinje Pančevo Film Festival: Ulaz je besplatan, a evo koji filmovi ga otvaraju

Pančevo Film Festival, koji ove godine slavi 10 godina postojanja, počinje 5. decembra i traje do 7. decembra. Festival će se održati na nekoliko lokacija u Pančevu, a ulaz na sve programe je besplatan.

Ovogodišnje izdanje otvara film Sve što zamišljamo kao svetlost (All We Imagine as Light) indijske rediteljke Payal Kapadia, koji je na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Kanu osvojio Grand Prix, drugu glavnu nagradu. Na zatvaranju festivala, 7. decembra, biće prikazan film El Shatt – nacrt za utopiju hrvatskog dokumentariste Ivana Ramljaka, kao i film Čovjek koji nije mogao šutjeti reditelja Nebojša Slijepčevića, koji je osvojio Zlatnu palmu za najbolji kratkometražni film na ovogodišnjem Kanu.

Pored pomenutih filmova, tokom festivala biće prikazana i ostala značajna ostvarenja, uključujući Sveti elektricitet (Holy Electricity), Žoktau (Joqtau), Stvar veštine (Der Fleck), kao i kratkometražni filmovi mladih autora.

Od četvrtka do subote, Mladi žiri će, uz mentorstvo mlade dramaturškinje, rediteljke i književnice Nađe Petrović, analizirati filmove iz ovogodišnje selekcije kratkometražnih filmova iz zemlje i regiona. Nakon uvodnog predavanja, odgledanih filmova na festivalu, grupa srednjoškolaca i brucoša će analizirati sve aspekte filmskog stvaralaštva (režiju, scenario, fotografiju, montažu, glumu) i doneti odluku o najboljem kratkom filmu ovogodišnjeg festivala.

Pored toga, posetioci festivala biće u prilici da pogledaju i Nađino kratkometražno ostvarenje Miris svežnje farbe, koje je ove godine osvojilo nagradu Srce Sarajeva za najbolji studentski film na Sarajevo Film Festivalu.

PAFF ove godine ima i prateći program, pa će posetioci biti u prilici da slušaju panele i uživaju u bogatom muzičkom programu.

U okviru predstojećeg izdanja, u subotu, 7. decembra, u foajeu Kulturnog centra Pančeva biće održana tribina „Šta znači snimati film u Pančevu?”. Miloš Andjić, renomirani menadžer lokacija u filmskoj industriji, pridružiće nam se kao sagovornik. Svojim bogatim iskustvom i stručnošću podeliće sa nama priče i uvide sa snimanja filmova u Pančevu, pružajući jedinstvenu perspektivu na ovaj kreativni proces.

Festival takođe uključuje i interaktivnu avanturu kroz Pančevo, poznatu kao Lov na blago. Kroz ovaj izazov, posetioci će imati priliku da otkriju skrivene filmske lokacije u Pančevu. Svaka ulica, svaka zgrada nosi priču sa velikog platna, a zadatak učesnika je da otkriju i reše tragove, posete legendarne lokacije i upoznaju kulturno nasleđe grada. Prijave za ovaj uzbudljiv izazov traju do 5. decembra, a maksimalan broj članova po ekipi je četiri. Na kraju izazova čekaju vas vredne nagrade!

Festival ove godine ima i muzički program. Prvog dana, 5. decembra, u Kulturnom centru Pančevo nastupiće pančevački duo Makonnen. Tokom drugog dana, muzički program rezervisan je za Štab Pogon karaoke veče, dok će na završnom danu festivala, 7. decembra, u Štab Pogonu nastupiti DJ setovi Sare Veličkovski i Sergeja Krstića.

PRAZNIK DEVETE UMETNOSTI Pančevo film festival od 5. do 7. decembra