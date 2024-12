ZAKON KOJI JE SRBIJA DUGO ČEKALA Šta su to fondovi i kako da građani počnu da ih koriste

Nedavno usvojeni zakoni već su, što se tiče stručnjaka, pokrenuli donekle posustalo srpsko tržište kapitala.

Podsetimo, u pitanju su Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Zakon o alternativnim investicionim fondovima. Jedna od osnovnih izmena odnosi se se na niži obavezni prag koji investitori mogu da ulože u fondove – sa 50.000 hiljada, spušten je na 5.000 evra, što mnogim poluprofesionalnim i malim investitorima otvara vrata za ulaganje i odličnu šansu za novčanu dobit. I to nije sve.

Prema rečima Miroslava Radakovića, brokera u firmi „TradeWin24“, usvajanje ovih zakona je definitivno nešto što je Srbija čekala dugi niz godina, posebno što se tiče onog o alternativnim investicionim fondovima.

– Podsećam da je poslednji takav zakon donesen 2007. godine, ali nije bio dobar, a tada se dogodila velika kriza i tajming je bio veoma loš. Fondovska industrija je praktično nestala – objašnjava Radaković za Bizportal.

Naš sagovornik konstatuje da smo dovoljno dugo čekali da se osveži zakonska regulativa za aleternativne investicione fondove, a to znači konkretno – nova i jednostavnija mogućnost ulaganja u nekretnine, robu, udele u kompanijama i u privatne kredite.

– Inače, naše novo zakonodavstvo je usklađeno sa svetskim bumom fondovske industrije. Najveće svetske kompanije, poput čuvenog Blekroka (Blackrock), u poslednjih par godina mnogo ulažu u ovu vrstu industrije – navodi Radaković.

On napominje da je u alternivnim fondovima Srbije ima preko milijardu evra kapitala, i kaže da u okviru njih i za sada dominiraju banke. Međutim, kako tvrdi, pojavljuju se i novi, nezavisni finansijski igrači, koji pokreću nove fondove. Sve to će doprineti da građani, koji su do sada razmišljali o ulaganju, dobiju mogućnost da konačno počnu da investiraju.

– Još jedna dobra stvar tiče se građana koji sada, sa manje novca, imaju prilike da investiraju. Dobiće priliku da stručnjacima i profesionalcima omoguće da upravljaju njihovim ulaganjem, kroz investicione fondove – kaže Radaković.

Podsetimo, Siniša Mali, ministar finansija, nedavno je za medije objasnio da da od ulaganja će od ulaganja u fondove svi imati koristi – kako investitori, tako i srpska privreda. I da predstavljaju važan korak u razvoju srpskog tržišta kapitala.

(Pančevac/Bizportl)