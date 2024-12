STIŽU NAM PRAZNICI: Evo kako da SPOJITE i do 7 NERADNIH DANA U NIZU

Do kraja ove godine ostalo je još manje od mesec dana. Nova godina nam uskoro dolazi, a sa njom dolaze i novi neradni dani.

Prve dane naredne godine nećemo raditi, dok ćemo tokom cele 2025. godine imati ukupno 21 neradni dan.

Prvi neradni dani očekuju nas već na samom početku januara, a kada saberemo celi januar imaćemo ukupno 3 neradna dana.

Predlog „Blica“ je da u skladu sa dogovorom sa poslodavcem i vašim kolegama, probate da spojite te dane, kako biste dobili nedelju dana odmora.

Prvi način: Da uzmete slobodno, odnosno dane odmora ponedeljak i utorak (30.01. i 31.01), i onda imate ukupno 4 slobodna dana.

Drugi način: Uzmete od odmora slobodan petak (treći januar), i dobijete tri slobodna dana (1, 2 i 3), kada se spoji za vikendom, opet ste „dobri“ ukupno pet dana.

Treći način: Da uzmete tri dana odmora te nedelje i spojite celu nedelju (30.12, 31.12, i 03.01), brojeno s vikendima, imate priličan broj slobodnih dana.

Četvrti način: Za one „ambicioznije“, ali i srećnike kojima to radno mesto dozvoljava, postoji šansa da spoje sve do Božića. U ovoj kalukalaciji, pored kombinacije iz treće tačke, potrebno vam je da uzmete i 6. januar kao dan odmora.

To znači da biste ukupno uzeli četiri dana godišnjeg odmora, plus tri praznična dana, što je u zbiru sedam radnih dana odmora.

Neradni dani u 2025. godini

Kako smo već pomenuli tokom 2025. godine čeka nas tačno 21 neradni dan.

Već u januaru mesecu imaćemo 3 neradna dana. Nova godina, odnosno 1. i 2. januar obeležavaju se neradno, a nakon toga i 7. januara, kada se slavi Božić.

Odmah nakon januara, u februaru nas očekuju još tri neradna dana. To su 15. 16. i 17. februar kada se u Srbiji obeležava Dan državnosti. Tokom, pripadnici islamske veroispovesti neradno će proslaviti 30. marta prvi dan Ramazanskog bajrama.

U mesecu aprilu nas očekuju vaskršnji praznici, koji se takođe obeležavaju neradno. 18, 19, 20. i 21. april su dani kojima se neće raditi. Početak maja meseca je neradan, 1. i 2. maj svi zaposleni će imati slobodne dane.

Pripadnici islamske veroispovesti 6. jun će proslaviti neradno, kada se obeležava prvi dan Kurbanskog bajrama. Nakon juna meseca naredni slobodni dani su tek u novembru, 11. novembra obeležava se Dan primirja u Prvom svetskom ratu, a nakon toga neradno će se praznovati 25. decembar kada se obeležava prvi dan Božića za sve pripadnike katoličke veroispovesti.

Ko sve ne ide na posao na državni praznik

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Srbiji „ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na Dan pobede koji se praznuje radno“, predviđa zakon.

Ovaj propis, takođe, predviđa i za koga je obavezno da radi na neradne dane.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu, stoji u ovom propisu.

Na neradne dane državnih praznika mogu da rade i privredna društva čija priroda delatnosti, ili tehnologija procesa rada zahteva – neprekidan rad.

