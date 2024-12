Ujutru oblačno, tokom dana moguća kiša

U Đenovskom zalivu razvija se ciklon. Za našu zemlju to znači pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području, a popodne i jače naoblačenje sa Jadrana koji će zahvatiti prvo jugozapad Srbije, a uveče i noću i ostale predele, donoseći kišu nižim i sneg višim planinskim predelima. Ponegde u brdsko-planinskim predelima padaće kiša koja će se lediti pri tlu. U Beogradu sunčano ali vetrovito. Tek uveče i noću jače naoblačenje i kiša. Temperatura do 8 stepeni.

U Timočkoj Krajini poslednjeg dana vikenda tokom celog dana oblačno. U ostalim krajevima pre podne malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Posle podne na zapadu i jugu, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom, koja će se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i istočne Srbije ponegde i lediti na tlu.

Na planinama sa kišom i snegom. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 5 do 9, a u Timočkoj Krajini hladnije, oko 3 stepena.

U ponedeljak se očekuje slabljenje vetra uz prestanak padavina ujutru u centralnoj i zapadnoj Srbiji, a do sredine dana i Vojvodini. Vetar slab, u skretanju na zapadni. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša od 4 na zapadu i severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku Srbije.

Nezvoza, glavobolja i bolovi u kostima zbog vremena Usled očekivanih biometeoroloških prilika svim hroničnim bolesnicima preporučuje se oprez, a naročito osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima i reumatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su nervoza, glavobolja i bolovi u kostima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju savetuje se povećana pažnja.

(Pančevac/RTS)

Ujutro i pre podne oblačno, posle podne razvedravanje

Umereno do potpuno oblačno i malo toplije