Naoblačenje sa kišom, temparatura do 11 stepeni

Naoblačenje sa kišom koje će rano ujutro zahvatiti Vojvodinu, do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve.

Uveče u brdsko – planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, a u toku noći u centralnim, južnim i istočnim predelima kiša će preći u susnežicu i sneg.

Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne i u ostalim krajevima u skretanju na umeren i jak severozapadni.

Najniža temperatura od -2 od 4, a najviša od 5 do 11 stepeni. Upozorenje: Sneg – formiranje / povećanje visine snežnog pokrivača, verovatnoća 80%.

Subota: Hladno, na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Posle podne na zapadu, a uveče i noću u ostalim krajevima prestanak padavina. Ujutro i pre podne će duvati umeren i jak severozapadni vetar, koji će do kraja dana oslabiti. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša od 1 do 6 stepeni. Upozorenje: Sneg – manje povećanje visine snežnog pokrivača, verovatnoća 95% Poledica – zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 70%

Nedelja: Suvo uz delimično razvedravanje. Vetar slab do umeren, južnih smerova. Najniža temperatura od -4 do -1 , a najviša od 3 do 7 stepeni. Uveče i tokom noći novo naoblačenje sa severozapada. Upozorenje: Poledica – zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 70%.

